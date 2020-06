Cum arată Andreea Berecleanu complet nemachiată. Cum îşi întreţine tenul fosta vedetă TV

Fosta vedetă TV are o grijă aparte de tenul ei. Ea a susţinut, în repetate rânduri, că nu a apelat niciodată la niciun fel de intervenţie estetică, deşi soţul ei, Constantin Stan, este un reputat medic estetician. Andreea mizează pe naturaleţe.

Recent, vedeta a postat pe reţelele sociale câteva poze în care apare nemachiată. Nu şi-a ascuns ridurile de expresie sub fond de ten, sub pudră sau sub blush, cu toate astea, a afişat un chip fără imperfecţiuni, radiant.

Ea a dezvăluit că a urmat unele proceduri la clinica soţului ei, printre care un tratament cu radiofrecvenţă pentru fermitate şi tonus: "Iată tenul meu fără filtre, fără make-up, fără nicio urmă de oboseală. Credeţi că aşa eram şi înainte de tratament? Ei bine, nu chiar!

Într-o postare recentă pe Facebook, vedeta tv spune că, datoriă imaginii mult mai naturale pe care o afişează pe stradă comparativ cu cea pe care o afişează la televizor, lumea nu o recunoaşte. Vocea, însă, o face recognoscibilă: "Când merg aşa pe stradă, cu acest look atât de diferit faţă de cum mă ştiţi, chiar nu mă mai recunoaşte nimeni. Dacă mai am şi ochelari de soare, se uită şi ai mei lung după mine, dacăa sunt eu sau semăn