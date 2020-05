Cum arată tramvaiele de două milioane de euro care vor circula la Cluj. GALERIE FOTO

Astra Arad a câştigat în urmă cu un an licitaţia organizată de Primăria Cluj-Napoca şi va livra 24 de tramvaie produse sub licenţă Simens Imperio. Preţul unui tramvai ajunge la 1,95 milioane de euro, iar banii provin din fonduri europene. Doar şase astfel de tramvaie circulă, în prezent, la noi în ţară, la Arad.



„Tramvaiul Imperio este cel mai recent produs al firmei noastre. Este primul tramvai modern, cu podea 100% joasă produs în România. Este destinat să înlocuiască vehiculele actuale uzate fizic şi moral din depourile din România. Este produs în cooperare cu firma Siemens şi are un design modern la standardele tehnice actuale. Cu operare uni sau bidirecţională are un interior spaţios în culori deschise, modificabil conform cerinţelor clientului. Conceptul garantează cel mai bun raport pentru preţ, operare şi mentenanţă”, se menţionează pe pagina de internet a companiei producătoare, Astra Vagoane Arad.

Astra Vagoane Arad a fost unic ofertant în alte două licitații pentru furnizarea de tramvaie noi, la Oradea (20 de tramvaie) și Galați (18). Astfel, în următorii doi ani, aceste tramvaie vor putea fi văzute şi în aceste două oraşe.

Lansat în anul 2011, tramvaiul Imperio este primul tramvai modern construit de o companie privată în România, singurul producător de tramvaie noi fiind uzina STB-URAC din București care produce tramvaiul Bucur LF exclusiv pentru parcul STB din anul 2007.