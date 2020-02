Cum arată viaţa unui autopsier: "Copii ştiu doar o parte din ceea ce fac. Nu le-am spus totul"

Totul a început în urmă cu 23 de ani, când un prieten care era autopsier l-a invitat să participe la câteva necropsii. La un moment dat i s-a propus să se angajeze la morgă. "Acum vreo 23 de ani aveam un prieten care lucra la morgă. Îl am și acum și lucrează încă. Mi-a spus să îl ajut, iar la un moment dat m-a întrebat dacă nu vreau să mă angajez. Am acceptat", a spus Cristi Popa.

De atunci, viața pentru Cristi s-a schimbat. Doar pe plan profesional însă. Se spune că preotul ține minte primul copil botezat, chirurgul primul pacient operat, iar mecanicul prima mașină reparată. Cristi nu ține minte primul cadavru „tăiat". Motivul? Nu a vrut niciodată se se gândească la asta. "Nu țin minte care a fost primul. Nici nu vreau să țin minte. Vin la serviciu, iar când plec las totul în urmă. Nu iau cu mine nimic, șterg totul din minte. Am realizat că așa este cel mai bine", a completat bărbatul.

„Cel mai greu este atunci cănd familia decedatului ajunge aici. Când îi văd că plâng și că țipă, plec. Este mai dificil când ajung la noi cadavre într-o stare de descompunere avansată. Atunci mirosul este greu, iar totul se schimbă...", spune Cristi.

"Avem situații când la IML ajung bucăți de cadavru, cum este în cazul persoanelor tăiate de tren. Atunci trebuie practic să asamblăm corpul pe cât de mult se poate", a mai precizat autopsierul.

"Este o regulă între noi, între autopsieri. Nu facem autopsie rudelor sau prietenilor. Fratele meu a fost găsit mort în casă și a fost adus aici... am plecat de la serviciu, nici nu am putut să-l văd măcar", a completat bărbatul pentru BZI.ro

Există zile când bărbatul rămâne singur printre cadavre. Spune că nu îi este teamă, iar tot ce ține de poveștile la limita paranormalului sunt doar niște invenții. "Nu îmi este teamă, m-am obișnuit. Nu este ca în filme, să se ridice decedatul de pe masă", a spus Cristi. Chiar dacă pentru majoritatea oamenilor meseria pe care o are Cristi pare mai degrabă desprinsă din cele mai înfricoșătoare filme, pentru el asta însemnă normalitatea.

Cristi este căsătorit și are trei copii. Despre ceea ce face la serviciu nu prea vorbește acasă. "Nu am intrat în detalii. Copii știu doar o parte din ceea ce fac. Nu le-am spus, pentru că nu are niciun rost", a completat bărbatul.