Cum sa ajuti un copil exagerat de timid

Copiii retrasi nu reusesc sa traiasca din plin toate experientele minunate pe care le ofera viata pentru ca nu-si asuma riscurile sociale necesare pentru a dobandi incredere in ei in situatii sociale. Ei nu vor sti sa-si faca prieteni, sa se alature unui grup, sa intre in vorba cu necunoscuti sau colegi noi, nu vor sti sa se puna in valoare la munca sau sa spuna cuiva ce-i nemultumeste, examenele orale sau interviurile pentru job vor fi un cosmar pentru ei... in general, timiditatea excesiva ii va afecta negativ tot restul vietii. La maturitate, multi copii excesiv de timizi ajung sa se simta respinsi de societate, singuri si indurerati.



Insa lucrurile nu au de ce sa fie asa si pentru copilul tau! Iata cinci metode de la expertul in parenting de la GALTime.com ca sa-ti ajuti copilul sa isi infranga timiditatea in situatii sociale.



1. Incurajeaza copilul sa se uite in ochii oamenilor



Contactul privirilor este o abilitate sociala nepretuita pentru succesul oricarei persoane si pentru capacitatea sa de comunicare.



Cand vorbesti cu copilul spune-i mereu "Uita-te la mine" sau "Uita-te la ochii mei" sau "Vreau sa-ti vad ochii". Daca il faci sa-si exerseze in mod constient acest gest si corectandu-l in mod regulat, il vei ajuta pe copil sa invete sa se uite in ochii celor cu care vorbeste sau care vorbesc cu el. Daca micutul tau se simte stanjenit sa se uite in ochii persoanei care-i vorbeste, spune-i sa sa uite la radacina nasului persoanei respective, intre ochii sai. Dupa cateva exercitii, de obicei copilul nu va mai avea nevoie de acest truc si se va uita cu mai multa incredere in ochii celorlalti.



