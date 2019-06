Cum să alegi un psiholog potrivit pentru copilul tău

In alegerea unui psiholog, conteaza nu numai "chimia" dintre copil si specialist cat mai ales formarea profesionala si competentele pe care le detine psihologul. In plus fata de a sti cum sa ajunga la sufletul copilului, psihologul trebuie sa fie pregatit profesional pentru a identifica sursa problemei micutului tau si a interveni corect pentru remedierea acesteia.

Cand este nevoie sa apelezi la un psiholog pentru copii?

Nu trebuie neaparat sa ajungi sa ai o "problema serioasa" pentru a apela la un psiholog. Este bine stiut ca este mai usor si mult mai ieftin sa previi decat decat sa repari. Cele mai frecvente motive pentru care parintii apeleaza la un psiholog pentru copii sunt:

Sfaturi de educare si disciplinare a copiilor (parenting)

Probleme emotionale si de comportament

Dificultati de scris, citit sau calcul matematic, probleme de concentrare a atentiei si de invatare

Dificultati de socializare, de adaptare scolara sau de relationare in familie

Evaluarea inteligentei si descoperirea aptitudinilor

Alegerea traseului educational si a profesiei

Primul pas pe care trebuie sa il parcurgi este de a avea o evaluare psihologica si o analiza pertinenta a contextului de viata (scolar si familial) al copilului. Abia dupa identificarea corecta a tipului problemei si a cauzelor acesteia, se poate stabili ce tip de psihoterapie sau de interventie este necesara pentru copilul tau sau pentru intreaga familie.

