Cum se protejează Sylvester Stallone de coronavirus! A fost fotografiat într-un supermarket şi toţi fanii lui Rambo au rămas uimiţi

Actorul, în vârstă de 73 de ani, a fost surprins într-un supermarket din Beverly Hills, în timp ce îşi făcea cumpărăturile. Sylvester Stallone purta mănuşi de latex, iar fanii au presupus faptul că aceste este prudent în contextul epidemiei de coronavirus.

Sylvester şi-a cumpărat mai multe produse bio, făcând tot posibilul să se menţină sănătos. De asemenea, acesta nu este singurul care a fost văzut în public în timp ce purta mănuşi sau mască împotriva virusului.

Mănușile pot ajuta la prevenirea răspândirii virusurilor și bacteriilor, dar este important ca acestea să fie schimbate în mod regulat.

Drama pe care Sylvester Stallone o trăieşte de mai bine de 30 de ani

Îl ştim pe Sylvester Stallone (72) drept legendarul actor din filme de acţiune, precum "Rocky" şi "Rambo". Puţini ştiut, însă, că omul Sylvester Stallone ascunde o dramă tăinuită de mai bine de 30 de ani.

A avut un succes răsunător pe plan profesional, în palmaresul lui existând zeci de filme de acţiune, care vor rămâne de referinţă în Cetatea Filmului, scrie okmagazine.ro. Însă, pe cât de mult succes a avut cu cariera sa, pe atât de multă tristeţe a adunat în viaţa personală.

Însă, asta nu e tot. Drama din viaţa marelui actor dăinuieşte de mai bine de 30 de ani. În 1985, pe când era fericit căsătorit cu Sasha Czack, Sylvester Stallone avea să afle că viaţa lui se va schimba pentru totdeauna: al doilea lui fiu, Seargeoh, a fost diagnosticat, la vârsta de doar 3 ani, cu autism, după ce a manifestat probleme de comunicare . Ce a urmat a fost o viaţă plină de griji şi străduinţă, în care Sly a încercat să-i ofere un trai cât se poate de normal celui de-al doilea lui fiu.

Amintindu-şi despre clipele în care au aflat că fiul lor se va lupta toată viaţa lui cu acest diagnostic, Sasha a povestit că a fost cumplit şi că au făcut tot ce trebuia făcut: "Amândoi am cedat, nu ne-a venit să credem. A fost dificil, deoarece ni s-a sugerat să-l internăm într-o clinică de specialitate, mai ales că Sly era implicat în mai multe proiecte. Aşa că am făcut ceea ce trebuia să facem. I-am cerut bani şi am avut grijă de Seargeoh". Şi deşi în acelaşi an, cei doi soţi au divorţat, Sly şi Sasha au luptat împreună pentru bunăstarea fiului lor.