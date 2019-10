Articol publicat in: Economie

CURS BNR 17 octombrie 2019: Ce se întâmplă cu lira sterlină după acordul pe Brexit. COTAŢII VALUTARE

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Lira sterlină a crescut de la 5.4855 lei la 5.5278 lei, în contextul în care Marea Britanie şi UE ar fi ajuns la un acord privind Brexit. Acesta este cel mai crescut nivel din 8 mai, când a fost 5.5336 lei. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, joi, un curs de referinţă de 4,7550 lei/euro, în creştere cu 0,03%, faţă de valoarea atinsă miercuri. Lira sterlină a continuat să crească şi a atins cel mai ridicat nivel din luna mai până în prezent, în contextul în care Marea Britanie şi UE ar fi ajuns la un acord privind Brexit. Totodată, preţul aurului a scăzut la cel mai slab nivel din ultimele 2 luni, iar francul elveţian atinge cel mai mic nivel din 31 iulie. Miercuri, euro a urcat la 4.7537 lei. Joi, euro a crescut la 4.7550 lei. Preţul gramului de aur a scăzut de la 205.4935 lei la 203.9407 lei. Acesta este cel mai mic nivel din 14 august, când a fost 203.8174 lei. Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a scăzut de la 4.3082 lei la 4.2719 lei. Cursul francului elveţian a scăzut de la 4.3166 lei la 4.3002 lei. Acesta este cel mai mic nivel din 31 iulie, când a fost 4.2861 lei. loading...

