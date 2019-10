Articol publicat in: Life

"Dacă prinzi acest peşte, omoară-l imediat!". Specialiştii avertizează, trăieşte inclusiv pe uscat VIDEO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O specie de pește invaziv, cu cap de şarpe, care poate respira și supraviețui pe uscat, a fost găsită în premieră pe teritoriul statului american Georgia. Oficialităţile avertizează pe oricine intră în contact cu această specie de peşte să o omoare imediat. Un pescar a fost cel care a dat alerta, la începutul acestei luni. El a prins peştele cu cap de şarpe într-un iaz din comitatul Gwinnett, iar specialiştii Departamentului Resurse Naturale au luat imediat măsuri şi au emis avertismente. "După ce am fost informaţi de pescar, personalul nostru a fost în măsură să investigheze și să confirme prezența acestei specii în apă. Facem măsuri pentru a stabili în ce număr se află în respectivul iaz și sperăm să-l împiedică să se răspândească în alte ape din Georgia", a declarat Matt Thomas, șeful Departamentului de Pescuit. Deşi a fost descoperit în premieră în Georgia, prezenţa peştelui cu cap de şarpe a fost sesizată până acum în 14 state americane. Peștele este lung și subțire, are o culoare maroniu închis și poate crește până la trei metri în lungime. De asemenea, poate respira aer și poate supraviețui în sisteme cu oxigen scăzut, inclusiv pe uscat, spun specialiştii. Pește cu cap de șarpe este considerat o specie invazivă, non-autohtonă, ceea ce înseamnă că afectează speciile native, aflate la concurență pentru hrană și habitat. Spre exemplu, în Georgia este ilegal să deții unul fără o licență valabilă pentru animale sălbatice. "Pescarii care cred că au prins un peşte cu cap de șarpe ar trebui să-l omoare imediat și să-l înghețe. Dacă este posibil, faceți poze cu peștele, inclusiv cu gura acestuia, aripioarele și coada și notați unde a fost prins", avertizează specialiştii. Departamentul de Agricultură al SUA consideră peștele cu cap de şarpe un „animal sălbatic dăunătoare" și este reglementat federal. loading...

