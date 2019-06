Dacian Cioloş vrea să semneze şi el pactul lui Iohannis, deşi nu a fost invitat

Dacian Cioloş, preşedintele PLUS, este de acord cu pactul propus de preşedintele Klaus Iohannis în urma consultărilor de la Cotroceni. Mai mult, Cioloş are câteva propuneri de a completa pactul, cu toate că teoretic nu este vizat de invitaţia preşedintelui: Klaus Iohannis a chemat partidele parlamentare să semneze pactul. PLUS este partid abia înfiinţat, nu este reprezentat în Parlament.