Dan Barna: "La Iaşi se vede mai bine ca în alte locuri ce înseamnă necesitatea unei noi clase politice"

Dan Barna a spus, vineri, într-o conferinţă de presă, că la Iaşi se vede cel mai bine de ce este necesară o nouă clasă politică, el dând ca exemplu atitudinea PNL de a-l aduce pe Mihai Chirica în partid şi a-l susţine la primărie.

"La Iaşi se vede mai bine ca în alte locuri ce înseamnă necesitatea unei noi clase politice şi ce înseamnă vechea clasă politică de orice culoare. Iaşiul este cel mai bun exemplu în care vedem un nou USL regonflat, reşapat, reîmbrăcat în care fostul primar PSD este candidatul PNL nou şi proaspăt. Sunt convins că electoratul ieşean înţelege că nu se mai poate continua în această logică a permanentei auto-minciuni, în această logică a prostirii. Oamenilor li se spune că tot ceea ce ieri era un PSD-ism roşu-sângeriu brusc a devenit un galben strălucitor şi luminos", a afirmat liderul USR, Dan Barna.

Totodată, şeful USR i-a îndemnat pe români să iasă la vot, precizând că este greşită ideea că PSD este "cu un picior în groapă".

"Le transmit oamenilor un mesaj valabil şi în Iaşi şi în restul ţării. E important să ieşim la vot, e important pentru fiecare cetăţean care crede că trebuie să scăpăm de PSD-ism în toate formele sale. Ideea că oricum se rezolvă şi că PSD e cu un picior în groapă şi nu are rost să mergem la vot este greşită. Această idee a făcut posibil în 2016 să ne trezim cu o guvernare Liviu Dragnea care aproape ne-a scos din Europa", a susţinut Barna.

La rândul său, deputatul Marius Bodea, candidatul USR-PLUS la şefia Consiliului Judeţean Iaşi, a acuzat, în aceeaşi conferinţă de presă, campania murdară dusă de PNL împotriva sa.

"Noi am făcut o campanie curată, am discutat despre apă, canalizare, gaz. Am venit cu proiecte care să pună în valoare ce are Iaşiul. Am primit în schimb mii de mesaje false şi am ajuns să îmi capăt dreptatea în instanţă şi am reuşit să oblig Facebook să închidă paginile false care postau în numele meu. Nu asta e campanie, domnilor de la PNL", a afirmat deputatul USR Marius Bodea.

Bodea îi întreabă pe membrii PNL din Iaşi dacă îi mai reprezintă ceea ce se petrece în partid după transferul unor edili de la PSD.

"Le transmit liberalilor din Iaşi următorul mesaj: Vă reprezintă ceea ce se petrece azi în PNL, când în acest partid sunt aduşi şi puşi în frunte primari pedofili? Sunt mândri că în PNL au intrat primari care în urmă cu o lună îl elogiau pe Ceauşescu sau primari condamnaţi pentru fraude pe fonduri europene?", a mai afirmat Marius Bodea.