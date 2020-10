Dan Barna: "Tudorache e disperat şi pune presiune. Niciun membru USR nu a atins sacii cu voturi"

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a respins, joi, ipoteza că reprezentanţii alianţei ar fi putut interveni în procesul electoral, precizând că imaginile difuzate miercuri seara surprind momente care au avut loc în seara zilei de luni, iar reprezentanţii USR PLUS nu au atins sacii cu voturi din Biroul Electoral al Sectorului 1.

"Simpla idee că USR PLUS, care nu sunt în guvernarea locală de la Sector 1, nu deţinem pârghiile executive ale domnului Tudorache, nu avem personal angajat în clădirea respectivă şi în instituţiile implicate acolo, să se sugereze că noi am fi putut cumva să intervenim în procesul electoral este o minciună sfruntată şi o aberaţie. E foarte clar, dacă vă uitaţi, şi am aici, la poziţia 32, apare domnul Istrate Daniel, şoferul domnului Tudorache... Tot personalul acesta auxiliar şi tehnic al Biroului Electoral al Circumscripţiei electorale a Sectorului 1 face parte din Primăria Sectorului. Sunt oamenii domnului Tudorache. Ei sunt cei care au luat sacul în mână, cei care l-au dus în birou, la dispoziţia preşedintelui, dar ideea că observatorii USR ar fi pus mâna pe saci e o minciună şi un fals", a explicat Barna, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul USR PLUS.

Clotilde Armand a declarat, joi, că persoanele acuzate de PSD a fi scos saci de voturi din camera securizată de la Sectorul 1 nu sunt membri USR, așa cum s-a susținut de către liderii PSD, ci un membru al PPU, partidul lui Cristian Popescu Piedone, și un șofer de la DGASPC, din subordinea lui Dan Tudorache. Într-o conferință de presă, liderul USR Dan Barna a confirmat afirmațiile primarului ales. "Tudorache e disperat și pune presiune", a afirmat Barna.

ULTIMA ORĂ. PSD cere reluarea alegerilor la încă un sector din Bucureşti. Două cereri de anulare în aceeaşi zi

"Tipul care se plimbă cu sacii în înregistrările date de A3 este Dan Burcea, șoferul DGASPC - instituție aflată în subordinea fostului primar bolșevic", a scris Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a explicat și cine este cealaltă persoană prezentată de cei de la PSD drept membru USR, că de fapt este de la partidul lui Piedone: "Persoana care urcă un sac de procese verbale pe dulap prezentat în înregistrările de la A3 drept userist este Gâlcă Mihai Florentin, reprezentantul în BES 1 al PPU (s-l), partidul lui Piedone fondat de Dan Voiculescu".

Primarul în funcție al sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, joi, la intrarea în sediul PSD, că imaginile difuzate de Antena 3 și RTV au fost filmate de pe monitoare cu telefonul mobil și așa au ajuns la televiziuni. "Au fost filmate de pe monitoare, luate de pe camera de supraveghere. Le-am văzut în direct când eram la RTV. Nu s-a intrat pe hard, nu s-au alterat acele informații", a mai spus Tudorache, care a evitat însă să spună cine anume le-a filmat și le-a trimis.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 anunţă că s-au autosesizat şi au deschis, joi, un dosar penal, în care se fac cercetări in rem, ca urmare a apariţiei imaginilor în care persoane despre care se afirmă că ar fi membri ai USR PLUS umblă la sacii cu voturi pentru Sectorul 1 al Capitalei. Un alt dosar privind falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale a fost deschis luni, ca urmare a unui apel la 112.

Potrivit unui comunicat dat publicităţi de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, procurorii acestei unităţi au deschis, în urma scrutinului din 27 septembrie, două dosare penale privind infracţiuni legate de procesul electoral.

Primul dosar a fost înregistrat luni, 28 septembrie, în urma unui apel la 112 prin care se reclama infracţiunea de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale.

"Cel de-al doilea dosar penal a fost înregistrat la data de 1.10.2020 , în baza sesizării din oficiu a organelor de cercetare penală, ca urmare a apariţiei în spaţiu public a unor înregistrări video şi are ca obiect tentativă la infracţiunea de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale, prevăzută de art. 32 rap. la art 391 din Codul Penal", precizează procurorii Parchetului Judecătoriei Sector 1.



În ambele dosare se fac cercetări in rem, acestea fiind la momentul administrării probatoriului. Procurorii anunţă că acest lucru se face "cu maximă celeritate" de către poliţiştii Sectorului 1, sub supravegherea procurorilor.

Poliţia şi procurorii de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 fac verificări după difuzarea unor imagini în care persoane despre care se afirmă că ar fi membri ai USR PLUS umblă la sacii cu voturi pentru Sectorul 1 al Capitalei. Jandarmeria a transmis că voturile se află într-o zonă restricţionată, păzită şi nimeni nu a avut acces. Poliţia va ridica imaginile pentru verificări.