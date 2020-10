Dan Bittman, festival de declaraţii controversate: Se moare pe Valea Oltului la fel de mult cum se moare de COVID

Artistul a declarat printre altele că „este genial cine a inventat acest virus şi l-a aruncat pe piaţă” sau că „există dictatură media” şi că „se moare pe Valea Olutlui la fel de mult cum se moare de COVID”.

"Este genial cine a inventat acest virus şi l-a aruncat pe piaţă. Eu aş fi mers pe mai multă normalitate, mai multă reţinere faţă de aceste ştiri alarmante. Domnul Arafat să-mi vorbească frumos, nu aşa cu degetul, pentru că suntem egali. Am stat în primele luni în casă...80.000 de români au plecat la sparanghel. Nu poţi să sfidezi poporul şi să ai pretenţia ca poporul să te asculte. Dacă o să mă calce într-o zi o maşină, să ştii de ce m-a călcat, am deranjat prea mult ...Nu mă mai luaţi de prost. Noi trăim într-o frică permanentă. Nu vi se pare puţin ciudat că din 200.000 de infectări, 160.000 şi ceva sunt vindecaţi? Cred în virusul acesta că este foarte periculos.

Probabil cu toţii vom trece prin el. Dar sunt curios câţi români vor face vaccinul. Mai sunt oameni care au probleme uriaşe de sănătate (cancer) şi despre ei nu se mai vorbeşte. Se vorbeşte numai despre corona şi ceilalţi sunt neglijaţi. Un guvern trebuie să aibă grijă de toţi cetăţenii. V-aţi uitat în metrou ce se întâmplă? Pai în metrou e mult mai rău decât în orice cârciumă sau teatru. Eu nu sunt idiot să vă zic că nu cred în COVID sau să nu purtaţi mască. Dar masca aia nu poate să oprească tot. În construcţii oamenii încă lucrează, nu poartă nimeni mască. Acolo nu mai e COVID? Doar în şcoli e COVID? Haideţi să nu mai fim alarmişti. Să trăim frumos, să nu ne mai fie frică. În rest, ne protejăm cum putem mai bine. Hai să nu mai fim idioţi. Se moare pe Valea Oltului la fel de mult cum se moare de COVID. Nu avem voie să discriminam oameni doar pentru că suntem în situaţia asta de criză. Din toţi oamenii care au murit, aş vrea să ştiu că familiile sunt sigure că ei chiar au murit de COVID.

Ăsta este adevărul de fapt. Am avut o cunoştinţă care a fost sunată să declare că i-a murit cineva de corona, contra unei sume de bani. Nu am fost plătit de PSD. Suntem în al 3-a Război Mondial, dar este unul invizibil. Unii o să iasă cu bani foarte mulţi, dar ţări ca Romania o sa iasă sărăcite. Există dictatură media. Există posturi care asta fac, îngrozesc oamenii. Testele vaccinului împotriva COVID se întamplă chiar acum şi în România. Comunicatele ar putea să mă contrazică. Aşa am auzit. De la prieteni care lucrează în domenii foarte serioase şi sus puse.", a spus cântăreţul în cadrul unei emisiuni pe Facebook, moderată de Cristian Brancu.

