Dana Budeanu, despre candidatura la alegerile parlamentare din partea PSD. "Sunt nişte fătălăi! E o invenţie cap-coadă"

"Nu mă plăteşte nimeni. Nu am luat bani în viaţa mea ca să spun ceva. Tot ce spun este că vreau eu. Asta este diferenţa care nu se poate digera. Şi aşa se nasc articole precum articolele astea din Adevărul. (...) Gabi Firea mi-a propus mie să candidez din partea PSD vreodată? De ce minţiţi, mă, românii? Eu consider că o publicaţie care scrie un articol mincinos şi nu dă dreptul la replică nu mai e o publicaţie credibilă. Poate să publice oricând minciuni. Niciodată în viaţa vieţilor mele nu am primit propunerea să candidez undeva. Gabriela Firea nu mi-a propus niciodată aşa ceva. Eu nu îl cunosc pe Ciolacu, nu cunosc pe nimeni de acolo. Sunt nişte fătălăi, uitaţi-vă unde au dus partidul.

Să nu credeţi că eu mă întâlnesc cu Gabriela Firea, că stabilesc ce să scriu, ce să spun. Să iau bani de la PSD? Ce treabă am eu? Nu vă e ruşine? E o invenţie cap-coadă fără sens. Nu vreau în viaţa vieţilor mele să candidez, nu există discuţia asta. Eu o susţin pe Gabriela Firea că aşa vreau eu şi nu susţin PSD deloc. Părerea mea e că PSD e pe cale de dispariţie reală ca doctrină şi ca tot", a afirmat Dana Budeanu, conform Ştiripesurse.

La rândul ei, Gabriela Firea a catalogat drept "o manipulare ieftină" informaţia potrivit căreia Dana Budeanu ar candida pe listele PSD la alegerile parlamentare. Primarul general al Capitalei a menţionat că nu se pune problema susţinerii designerului pentru un astfel de post.

Surse politice, citate de Adevărul, au precizat că Gabriela Firea, preşedintele organizaţiei PSD Bucureşti, ar fi avut de gând să-i ofere Danei Budeanu un loc eligibil pe listele partidului la alegerile parlamentare din acest an. Tot într-un interviu acordat Antena 3, Dana Budeanu a declarat nu este PSD-istă, ci este "sora lui Gabi, dacă Rareş e fratele lui Nicuşor".