Daniela Crudu, dans lasciv după ce a fost bătută de iubit. Vedeta încă îşi ascunde faţa

Recent, Daniela Crudu a postat o serie de filmuleţe, în timp ce proba ţinute care mai de care mai strălucitoare. Fosta asistentă TV este mândă de corpul de zeiţă pe care îl posedă şi a început să danseze lasciv în articolele vestimentare, momente pe care le-a fimat, dar fără să îşi arate faţa.

Ce se întâmplă cu Daniela Crudu

Deşi a fost bătută cu bestialitate, dosarul Danielei Crudu e la un pas să fie clasat. Poliţiştii şi procurorii vor închide cazul dacă frumoasa brunetă nu va depune plângere.

Fosta asistentă TV are la dispoziţie 90 de zile, însă a anunţat încă din prima zi de la incident că nu va depune plângere împotriva iubitului croat.

"Probabil îi este milă şi nu vrea să îi creeze probleme. Ştiţi cum e Daniela, are grijă de toată lumea să fie bine. Daniela a fost externată, nu a avut nevoie de spitalizare. Nu are nimic intern. Are la faţă şi la picioare cred că de când a mers fără pantofi. Nu are traumatism cranio-cerebral, ci ochiul umflat şi vânăt şi nasul umflat, vânăt şi puţin fisurat. Trebuie să mergem la doctorul ei", a dezvăluit Ana Crudu.

Iubitul croat o vrea înapoi pe Daniela Crudu

Daniela Crudu a avut parte de momente terifiate, în urmă cu aproape două săptămâni, când a fost snopită în bătaie de iubitul croat. Bruneta nu încetează să îşi surprindă fanii cu deciziile pe care le ia. Se pare că Sego Dubravko o vrea înapoi pe fosta asistentă TV, iar aceasta i-a pus o condiţie.

, iubitul croat o vrea înapoi, însă Daniela Crudu i-a pus o condiție clară. Sego Dubravko i-a propus Danielei Crudu o întâlnire, pentru a discuta și a pune lucrurile pe tapet, însă bruneta vrea să existe această discuție numai în casa tatălui ei, în prezența lui și a surorii sale.