De ce nu trebuie să tăiaţi fructele şi legumele. Motivul este incredibil

„Vitamina C la 48 de ore de la cules scade la mai puțin de jumătate și atunci important e să mâncăm legume congelate, murate, gătite. Aduc mai mult decât Vitamina C în organismul nostru", spune Mihaela Bilic, medic nutritionist, potrivit stirileprotv.ro.

Atenţie, nu feliaţi merele sau perele deoarece le luaţi vitamina prin tăierea în felii. Acestea se consumă ca atare şi sunt foarte sănătoase.

„Vitamina C este un compus organic care se oxidează foarte ușor. Când ați tăiat un măr, se oxidează imediat. Produsul oxidat nu mai e bun.", explica Ion Ion, Facultatea de Chimie Aplicată.

Măceșele conservate în miere, cătina conservată în miere conțin și iarna cea mai mare concentrație de Vitamina C.

Dragoș Peteu, medic homeopat: „Toată lumea e convinsă că lămâile au multă Vitamina C. Nu e cea mai bogată sursă de Vitamina C. Lămâia are mult acid citric. Viitamina să fie din surse naturale: măceșe, cătină."

Şi mierea consumată ca atare poate aduce indispensabila vitamină.