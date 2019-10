Articol publicat in: Politica

De ce nu vrea Rareş Bogdan să intre în noul Guvern

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Liberalii se pregătesc să intre la guvernare. În aceste momente, noul premier desemnat îşi alcătuieşte Cabinetul. Deşi au apărut mai multe nume de viitori miniştri, nu toţi vor face parte din noul Executiv. Potrivit surselor România TV, Rareş Bogdan nu vrea sa intre la guvernare. Ludovic Orban, premierul desemnat de preşedintele Klaus Iohannis să formeze un nou guvern, are la dispoziţie 10 zile să-şi întocmească echipa de miniştri şi programul de guvernare, cu care să se prezinte în Parlament pentru vot. Orban vrea un guvern cu mai puţine ministere, iar pentru fiecare portofoliu sunt luate în calcul mai multe nume. Potrivit unor surse România TV, Rareş Bogdan a refuzat să intre la guvernare, incocând motive personale. Orban riscă să piardă votul UDMR: Susţinem alegerea primarilor în două tururi. În 2015 PNL şi PSD au votat alegeri într-un singur tur Guvernul Ludovic Orban (variantă nedefinitivă) Ministerul Finanţelor: Florin Cîţu (senator PNL) sau Cristian Păun (profesor ASE, consilierul lui Ludovic Orban) Ministerul Muncii: Dan Vîlceanu (deputat PNL), sau Violeta Alexandru (președinte PNL București), Cristian Buşoi (europarlamentar) Ministerul Justiției: un tehnocrat Ministerul de Interne: Ion Ştefan (deputat PNL), sau Marcel Vela (senator PNL), sau Victor Paul Dobre (deputat PNL) Ministerul Dezvoltării: Robert Sighiartău (secretar general PNL) Ministerul de Externe: Bogdan Aurescu (consilierul președintelui Klaus Iohannis), sau Mihnea Motoc (consilier al lui Jean Claude Juncker), sau Emil Hurezeanu (ambasadorul României la Berlin) Ministerul Fondurilor Europene: Bogdan Glăvan (consilierul pe probleme economice al lui Ludovic Orban) Ministerul Sănătății: Vasile Rîmbu (managerul Spitalului Județean Suceava) Ministerul Economiei: Virgil Popescu (vicepreşedinte al Comisiei pentru industrii din Camera Deputaţilor) Ministerul Apărării Naţionale: generalul Nicolae Ciucă, sau Ovidiu Raeţchi (deputat PNL), sau Mihnea Motoc (consilier al lui Jean Claude Juncker) Ministerul Transporturilor: Lucian Bode (deputat PNL, fost ministru al Economiei în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu) Ministerul Agriculturii: Nicolae Giugea (deputat PNL), sau Emil Dumitru (preşedintele Federaţiei Naţionale Pro Agro), sau Nini Săpunaru (fost deputat PNL) Ministerul Educaţiei: Marilen Pirtea (deputat PNL, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara), sau Monica Anisie (preşedinte PNL Sector 2) Ministerul Culturii: Sergiu Nistor (consilier prezidenţial), sau Florica Cherecheş (deputat PNL) Ludovic Orban a fost desemnat, marţi, de preşedintele Klaus Iohannis, pentru funcţia de prim-ministru al României. Potrivit Constituţiei, premierul desemnat are termen de 10 zile pentru formarea Cabinetului său şi pentru a merge în Parlament în vederea obţinerii votului de încredere asupra programului şi a întregii liste de miniştri. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. loading...

