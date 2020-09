Decizia prin care ICCJ a desfiinţat hotărârea pe latură civilă din dosarul "Băneasa!". Sentinţa judecătorului Tudoran, nelegală

Prin decizia 145/2020 din dosarul 46/1/2020, judecătoarele ICCJ Oana Burnel, Simona Daniela Encean si Simona Elena Cirnaru au decis în 12 iunie 2020 desfiinţarea sentinţei civile din dosarul "Băneasa" care a fost pronunţată de Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran. Astfel, cauza urmează să fie trimisă la Curtea de Apel Bucureşti pentru rejudecare. Mai mult, ICCJ a desfiinţat şi formele de executare a măsurilor asiguratorii luate în această speţă, conform Lumea Justiţiei.

De ce a fost desfiinţată decizia în dosarul "Băneasa"

Judecatorul fondului, Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran, a motivat sentinţa privind latura civila a dosarului “Baneasa”, pronuntata la 28 decembrie 2018, la aproape un an de la pronuntarea pe latura penala, cand nu mai detinea calitatea de judecator in urma demisiei, in timp ce se afla internat intr-un sanatoriu. Concret, motivarea hotararii pronuntate de Ion-Tudoran si redactata in sanatoriu a intrat in Curtea de Apel Bucuresti in noiembrie 2019, in conditiile in care Ion-Tudoran a fost eliberat din functie, ca urmare a demisiei, prin decretul Presedintelui Romaniei nr. 704, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 764, din 20 septembrie 2019.

Motivarea a fost adusa pe un stick de fiul judecatorului Tudoran, care a depus-o la grefa Sectiei I Penale a Curtii, conform sursei citate.



Inalta Curte arata ca atat timp cat hotararea judecatoreasca nu a fost redactata de judecatorul fondului pana la incetarea calitatii de magistrat, in evaluarea temeiniciei criticilor formulate, orice alta statuare asupra persoanei care a motivat sau a predat documentul cuprinzand motivarea este lipsita de relevanta.

Judecatoarele Oana Burnel, Simona Daniela Encean si Simona Elena Cirnaru precizeaza ca lipsa motivarii constituie o incalcare a dreptului la un proces echitabil care nu poate fi remediata in alt mod decat prin trimiterea cauzei spre rejudecare:

“Dreptul apelantilor la un proces echitabil a fost incalcat din cauza faptului ca judecatorul cauzei nu a redactat o motivare scrisa a solutiei”.

Conform Lumea Justiţiei, "motivarea de la psihiatrie" privind latura civila a dosarului “Baneasa”, proiect dezvoltat de omul de afaceri Puiu Popoviciu si din care statul roman a incasat circa 1,2 miliarde de dolari din taxe si impozite, reprezinta un urias copy-paste din rechizitoriul DNA intocmit de procurorul Nicolae Marin, in prezent seful SIIJ.



De asemenea, mai trebuie precizat ca sentinta din decembrie 2018 prin care fostul judecator Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran de la Curtea de Apel Bucuresti a dispus confiscarea de la SC Baneasa Investments SA – detinuta de omul de afaceri Puiu Popoviciu – a unui teren din Baneasa pe care sunt amplasate numeroase constructii importante (inclusiv mallul si Ambasada SUA la Bucuresti), contine o inventie care pur si simplu i-a socat pe istorici. Tudoran a inclus in respectiva motivare, facuta dupa ce nu mai avea calitatea de judecator, o propozitie absolut naucitoare: „Terenurile, in mod expres, au avut o anumita afectatiune (…) conform contractului de donatie cu afectatiune incheiat intre Statul roman si Maria Bibescu”. Numai ca un asemenea contract de donatie de la Maria Bibescu pentru statul roman nu a existat niciodata, dupa cum demonstreaza o solida investigatie realizata de catre jurnalistii Catalin Antohe si Sorin Ghica de la Cetateanul.net.

Citiţi decizia integrală pe Lumea Justiţiei.