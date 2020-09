Fostul judecător Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran, investigat de SIIJ, pozat la terasă. S-a internat la psihiatrie pentru a scăpa de anchetă

Un an şi patru luni a trecut de când SIIJ a început urmărirea penală "in rem" într-un dosar penal faţă de judecătorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran de la Curtea de Apel Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în declaraţii, efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia si trafic de influenţă. Între timp, Tudoran şi-a dat demisia din magistratură, scrie Lumea Justiţiei.

Potrivit sursei citate, Acţiunile SIIJ nu au fost pe placul lui Ion-Tudoran deoarece, în mai puţin de patru luni, acesta deţinea deja calitatea de suspect într-un dosar care îşi avea "rădăcinile" tocmai la unul dintre fii săi.



Mai bine de jumatăte de an, Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran a făcut tot posibilul pentru a scăpa de anchetă.

S-a internat la psihiatrie, de unde a şi motivat hotararea in dosarul Băneasa, sentinţă desfiinţată ulterior de ÎCCJ. El s-a plimbat între mai multe spitale din Capitală şi din provincie, ajungând chiar şi la Sanatoriul din Predeal.

Din spusele fiului său, Ion-Tudoran ar suferi de demenţă de ani buni, conform Lumea Justiţiei.

S-a cerut la pensie, după care a renunţat la cererea de pensionare depusă la CSM pentru a demisiona peste noapte din magistratură.



S-a dus chiar personal la SIIJ, unde s-ar fi întânit cu şeful SIIJ, procurorul Nicolae Marin, cel din rechizitoriul căruia s-a "inspirat" Tudoran când a redactat motivarea sentinţei în dosarul Baneasa.

Ion-Tudoran, pozat la cafea

Din octombrie 2019, data la care a fost emisă de către procuroarea Mihaiela Iorga Moraru de la SIIJ ordonanţa prin care a dispus continuarea urmăririi penale faţă de "suspectul Ion-Tudoran" pentru infracţiunile de fals în declaraţii, efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia şi trafic de influenţă, dosarul nu s-a mai mişcat deloc.

Lumea Justiţiei a publicat imagini în care fostul judecător Corneliu-Bogdan Ion Tudoran a fost surprins la o terasă de pe bulevardul Burebista din Capitală. Ieşirea fostului judecător nu este una singuală, ci s-a transformat într-un obicei după ce a ieşit din sanatoriu, unde a stat pentru a scăpa de audieri.

În schimb, procuroarea de caz Mihaiela Iorga Moraru a făcut demersuri pentru a-l găsi pe Ion-Tudoran, însă fără succes.