Decizie de ultima oră în cazul Caracal. Gheorghe Dincă, adus de urgenţă la DIICOT

Gheorghe Dincă va fi reaudiat în data de 9 ianuarie la DIICOT după ce a cerut să dea noi declaraţii. În cererea transmisă procurorilor, Dincă şi-a schimbat declaraţiile în cazul fetelor dispărute din Caracal şi susţine că nu a ucis-o pe Luiza Melencu.

Reaudierea în cazul Caracal vine chiar în săptămâna în care procurorii se pregătesc să îl trimită în judecată pe Gheorghe Dincă.

Citeşte şi FBI a întocmit două rapoarte în Cazul Caracal. Americanii cer reaudierea lui Dincă. "Luiza nu este moartă"

În aceste condiții, este posibil ca Gheorghe Dincă să fie trimis în judecată doar pentru uciderea Alexandrei Măceşanu, pentru care procurorii susţin că au probe suficiente. Cercetările ar putea continua în cazul dispariţiei Luizei Melencu.

Mama Luizei este şocantă de declaraţia lui Gheorghe Dincă.

"Pot sa va zic ca am rămas fără cuvinte ieri. Am ramas socati. E un film regizat, regizorii sunt procurorii, iar el face pe actorul. Ce urmareste Dinca? O pedeapsa mai mică. Daca el vede ca noi zicem mereu ca nu probe la dosar.... Sperante am avut mereu. Pentru mine Luiza nu e moarta, asta zic procurorii, dar noi niciodata. Între procurori și Dincă s-a făcut o înțelegere, eu așa cred.Voi face orice să aflu adevărul, nu ma opresc aici, o sa fac orice pentru fiica mea", a declarat mama Luizei la DIICOT.

Citeşte şi: Informaţie bombă în cazul Caracal. Ce s-a întâmplat cu oasele găsite de jurnaliştii România TV în lizera pădurii