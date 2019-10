EXCLUSIV. Criminalul din Piaţa Constituţiei a mai ucis în trecut. Cine a fost victima VIDEO

Femeia susţine că acum opt ani, cel care i-a ucis fiul a mai făcut o victimă.

DEZVĂLUIRE-ŞOC! Unul dintre bătăuşii din Piaţa Constituţiei are două bordeluri în Germania

"Ăsta care l-a omorât pe el a mai omorât pe unul acum opt ani! Și e venit acum din pușcărie! Opt ani a avut de pușcărie și a venit acum! I-a dat cu spray la un metru și jumătate, a fost foarte aproape cu spray-ul din ce am auzit, că i-a dat la un metru jumate și l-a pus jos că n-a putut să-l doboare și pe urmă i-a dat cu toporul în cap", susţine mama bărbatului ucis în Piaţa Constituţiei pentru România TV.

EXCLUSIV Mama bărbatului ucis în Piaţa Constituţiei, dezvăluiri-şoc la mormântul fiului său VIDEO

Femeia spune că în ciuda anchetei din România, afacerea cu carne vie patronată de liderul interlopilor Andrei Schila peste graniță merge ca unsă: "În Germania, în alte țări, unde se duce el! Merge în continuare! Schila ăsta ar trebui... Că ăsta l-a dus acolo! Cum intri în Giurgiu... are casă nouă! Nu are serviciu, nu are niciun beneficiu... Și-a făcut casă nouă, și-a făcut nuntă... Pe ce?".

EXCLUSIV. Dezvăluiri ŞOCANTE în cazul crimei din Piaţa Constituţiei. Material filmat cu camera ascunsă VIDEO

Măcelul din piața Constituției a avut loc la sfârșitul lunii trecute. Scandalul a pornit de la o prostituată pe care două grupări interlope au traficat-o în Germania. Membrii celor două clanuri s-au bătut cu bâte și săbii, în urma reglării de conturi un om a fost ucis și 8 persoane au fost arestate.