Dezvăluire şocantă a unui medic de la Spitalul Municipal Hunedoara: "Fiecare cadru medical este o bombă biologică"

Într-un interviu pentru presacurata.ro, medicul se declară revoltat de faptul că personalul medical a fost testat doar în urma presiunilor exercitate asupra managerului medical și DSP-ului. După recoltarea probelor, însă, s-a întârziat trimiterea acestora către laborator pentru a fi procesate:

"Intervalul de păstrare a unei probe este foarte important, din momentul zero de recoltare până la laborator și prelucrare. Cu cât mai repede, cu atât mai bine", precizează medicul. Întârzierea intenționată a trimiterii probelor spre prelucrare la DSP Timișoara pare să aibă legătură, în opinia medicului, cu temerea autorităților că, în cazul în care iese la iveală situația reală din spital, se va decide închiderea spitalului.

Spitalul din Hunedoara a devenit linia 1 de tratament al pacienților cu COVID-19 după închiderea spitalului din Deva

Spitalul Municipal este, în acest moment, singurul spital din Hunedoara care mai primește pacienți, după ce spitalul din Deva, care și-a asumat răspunderea de a fi linia 1 în tratarea pacienților cu COVID-19, și-a închis porțile, în urma confirmării cu coronavirus a cinci medici.

"Suntem singurul spital care mai lucrează și mai primește pacienți. Dacă noi abdicăm, vă dați seama ce se întâmplă cu pacienții. Am cerut managerului să ne testeze pentru că fiecare cadru medical este o bombă biologică și care poate împrăștia la sute de oameni virusul și infecția", declară medicul Carolina Radu pentru sursa citată.

Acuzațiile medicului de la Spitalul Municipal Hunedoara îl vizează și pe primarul municipiului, care a declarat public că un cadru medical al spitalului confirmat pozitiv ar fi venit în contact cu un coleg de-al său în afara orelor de serviciu. Afirmația primarului a stârnit revolta medicului Carolina Radu, care precizează că respectivul medic a fost de gardă zi de zi.

Spitalul Municipal din Hunedoara nu deține tratamente pentru pacienții cu coronavirus

Medicul Carolina Radu afirmă că situația este extrem de gravă și se teme pentru viața pacienților infectați cu COVID-19 internați în spitalul în care activează. Asta întrucât, în pofida faptului că personalul medical din acest spital cunoaște protocoalele, nu are posibilitatea de a administra tratamente:

"Noi nu avem medicamente. Spitalul Județean din Deva și-a asumat răspunderea de a fi, în lupta cu COVID-19, spital de tratament. Bine, am spus. Transformăm noi linia 2 în linia 1. Tratăm! Dați-ne medicamentele voastre! Nu le avem! Am acum în reanimare pacient suspect de COVID-19, 45 de ani, intubat. Nu-l pot trimite în clinică pentru că testul nu este venit. Nu am medicamente să-i dau! Nu mi-l ia clinica! Om de 45 de ani", afirmă medicul Carolina Radu.

În Hunedoara, nu există aparat de testare PCR

Dr. Carolina Radu trage un alt semnal de alarmă, de data aceasta referitor la faptul că în întreg județul nu există nici măcar un aparat de testare PCR: "Nu avem în tot județul un aparat de testare PCR! Nici Deva nu are! Știind că va fi spital COVID, știind că este spital județean. Unde este planul alb pentru catastrofe?", se întreabă indignat medicul Carolina Radu, aflată în prima linie a luptei împotriva coronavirusului.