Dezvăluiri INCREDIBILE ale familiei Adrianei. Ce s-a întâmplat în ziua dispariţiei fetiţei

Părinţii fetiţei ucise de cetăţeanul olandez cer să se facă dreptate pentru că sunt convinși că olandezul nu și-a ales victima la întâmplare.

"Disparitia fetei a fost la 5 jumate dupa-amiaza. S-a dus maica-mea dupa ea la scoala sa o caute si nu a gasit-o. Ne-am alarmat, am cautat-o la colegi, colege. Ea, de obicei, nu intarzia de la scoala. Ne-am dat seama ca s-a intamplat ceva si am cautat-o pana la 7 fara 5, la 7 si 5 am sunat la politie", povesteşte fratele fetei.



"Eu vreau sa se faca dreptate. Daca vine din Olanda tocmai la noi in sat si sa o omoare...", a spus şi tatăl fetiţei.

Fetiţa de 11 ani din localitatea Gura Suţii, care vineri nu s-a mai întors acasă de la şcoală, a fost găsită duminică, moartă. Anchetatorii au anunţat că fetiţa a fost ucisă în aproximativ 30 de minute din momentul răpirii.

Principalul suspect în acest caz este un cetăţean olandez în vârstă de 46 de ani, care a părăsit România la bordul unui avion.

Marți au fost percheziţii la apartamentul pe care suspectul l-a ocupat în Bucureşti, în cele patru zile în care a fost în ţară. Au fost, de asemenea, descinderi în Olanda, unde anchetatorii au verificat locuinţa bărbatului.