Diana Belbiţă, izolată în Emiratele Arabe. Anunţul făcut de fosta concurentă de la Exatlon: "Mă antrez în camera de hotel"

Recent, a ajuns în Abu Dhabi, unde se află izolată în camera de hotel, aşteptând meciul de luptă. "Mă aflu în Abu Dhabi, sunt în proces de slăbire pentru că voi lupta în curând. În total ar trebui să slăbesc 13 kilograme, mai am doar vreo trei. Lupta mea era programată pe 13 iunie şi a trebuit să mă menţin aşa pentru încă o lună. Am şansa să fiu primul român care câştigă o cupă UFC.

Noi am zburat prima dată în Vegas, unde ni s-a făcut un test pentru coronavirus, după care am stat acolo 24 de ore izolaţi. Apoi am zburat în Abu Dhabi, unde am făcut alte două teste şi suntem de 48 de ore izolaţi, aşa că mă antrez în camera de hotel, cam trei ore pe zi.

Sunt mai pregătită de când am fost vreodată în toată viaţa mea, pentru că în ciuda problemelor care au existat în toată lumea, mie, carantina asta mi-a făcut bine. După meci, o să vin direct în Bucureşti şi o să mănânc toată ciocolata pe care o s-o întâlnesc, pentru că, trei luni, am stat departe de ciocolată. O să vreau să petrec timp cu mami, iar apoi o să mă întorc în Canada, să mă pregătesc pentru următorul meci", a declarat Diana Belbiţă la "Vorbeşte lumea".

Diana Belbiţă s-a mutat în Canada

"În primul rând, e cu totul și cu totul alt nivel aici. În plus, aici am fost acceptată foarte bine. În România, ca fată, toți se uită un pic ciudat la mine. Aici nu s-a întâmplat așa ceva. Socializăm altfel și toată lumea e egală, toți ne simțim la același nivel. Aș putea compara Canada cu un oraș în care am stat: Oradea. De ce? Pentru că e liniște, lumea e liniștită.

În București am stat jumătate de an și eram stresată de agitația și aglomerația care era peste tot, aici pot spune că mă bucur de liniște. Și altceva, aici fiecare face ce vrea, nu există prejudecăți. Nu contează cum te îmbraci sau dacă ieși ciufulită de la antrenament, că m-am săturat să se uite toată lumea la mine dacă uit să mă pieptăn după un antrenament.

Deși inițial am crezut că o să vin doar pentru o scurtă perioadă de timp, am decis să rămân aici. În România voi veni doar în vizită, cel puțin cât timp părinții mei vor fi în țară, pentru că intenționez să-mi clădesc un viitor aici și să-i aduc și pe ei", a spus Diana Belbiță pentru ProSport.