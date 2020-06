Dinamo are încă un meci amânat în Liga 1, după ce magazionerul clubului a fost testat pozitiv pentru COVID 19

Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal,unde a fost publicat programul meciurilor din play-out din următoarea etapă.

Magazinerul clubului Dinamo este prima persoană din fotbalul românesc depistată pozitiv cu COVID-19, situație ce a dus la amânarea meciului pe care echipa lui Adrian Mihalcea urma să-l dispute vineri, de la ora 20:00, împotriva Chindiei.

Florin Prunea, președintele clubului din "Ștefan cel Mare", speră ca al doilea test efectuat de magazinerul clubului, care este asimptomatic, să aibă rezultat negativ, pentru a evita o nouă intrare în izolare a jucătorilor și antrenorilor de la Dinamo.

"Eu am vorbit de dimineață că Cătălin, nu are niciun simptom, nu are absolut nimic, dar sigur că este puțin îngrijorat. Sper că al doilea test al lui să iasă negativ și să revenim la normal.

Sigur că echipa va fi testată din nou, dar acum așteptăm rezultatul celui de-al doilea test. Astăzi nu s-a făcut antrenament pentru că a fost cazul de coronavirus. Toată lumea este îngrijorată, după atâtea luni se întâmplă ce se întâmpla și ni s-a întâmplat chiar nouă", a declarat Florin Prunea pentru sursa citată.

Citeşte şi: LIGA 1 VIRUSATĂ! Medicul unei echipe din PLAY-OFF, depistat POZITIV cu COVID-19. Încă un meci AMÂNAT