Donald Trump, prima imagine în care poartă mască de protecţie. "Nu am vrut să dau satisfacţie presei să mă vadă cu ea"

Donald Trump a fost fotografiat în timp ce purta o mască de protecţie în timpul unei vizite la o fabrică Ford din statul american Michigan. Într-un clip publicat de postul Sky News, preşedintele american a fost surprins purtând o mască bleumarin.

Imaginile au fost publicate, după ce procurorul general al statului Michigan a spus că Donald Trump se comportă precum "un copil capricios" deoarece liderul de la Casa Albă ar fi refuzat să poarte o mască în timpul vizitei la o fabrică de piese a producătorului Ford din oraşul Ypsilanti, Michigan, scrie The Guardian.

President Trump wears a mask during his tour of the Ford Rawsonville Components Plant in Ypsilanti, Michigan, where ventilators, masks and other medical supplies are being manufactured. https://t.co/UCqBVUEuBZ