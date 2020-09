Drama imensă a Ginei Pistol. A suferit în tăcere, până să afle că este însărcinată

Gina Pistol a dezvăluit lucruri emoționante în cadrul interviului pe care ea și Smiley l-au acordat, pentru toți fanii lor. Vedeta a mărturisit că medicii nu îi dăduseră nicio șansă de a rămâne însărcinată în mod natural, mai ales din cauza faptului că a trecut de vârsta de 35 de ani. Din acest motiv, vedeta nu și-a permis să se bucure prea tare atunci când a văzut cele două liniuțe pe testul de sarcină și a mărturisit, cu ochii în lacrimi, că nu-i venea să creadă că va deveni mămică.

"În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3!", a mărturisit Gina Pistol, în interviu emoționant cu ea și Smiley.

Gina Pistol, primul anunţ oficial despre sarcină. "Din doi oameni care se iubesc vom deveni trei!"

Gina Pistol a mărturisit că ea vrea să fie o mămică modernă, care să copilărească alături de copilul său și căruia să-i fie prietenă bună.

"Mă bucur că trăiesc tot ce trăiesc acum... Vreau să copilăresc alături de copilul meu. Să fiu genul ăla de mamă cool. Nu o mamă care devine cucoană și tanti. Vreau să fiu prietenul copilului meu, îndrumătorul lui", a mai spus Gina Pistol.