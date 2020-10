Drama uneia dintre cele mai sexy artiste de la noi: Orice decizie luată în viață a fost cea mai bună la momentul respectiv

„Sănătoasă sunt. Copiii au crescut, Alin împlinește 15 ani și Smaranda 10 ani. Am convingerea că orice decizie luată în viață a fost cea mai bună la momentul respectiv”, a spus cântăreața de muzică populară.

„Eu sunt rezultatul tuturor deciziilor luate. Sunt consecința a tot ce am gândit, ce am dorit. Mă consider un om puternic și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot”, a adăugat ea.

Vasilica Tătaru s-a căsătorit la 19 ani cu profesorul ei de muzică. O căsnicie pe care mama ei nu a aprobat-o. A divorţat la 28 de ani pentru că nu mai putea suporta certurile din casă.

"Am plecat pentru că se ajunsese într-un stadiu cronic al certurilor. Intenţii de acest gen au mai existat, însă am mai stat până să-mi epuizez toate "speranţele" în ceea ce priveste "armonia familială". Vorbea urât cu mine şi avea o antipatie faţă de familia mea", declara cântăreaţa în urmă cu mai mulţi ani.

Tânăra a fost somată să renunţe la facultatea de actorie pe care o urma, lucru cu care Vasilica nu a fost de acord. Pentru situaţia de la acel moment, Vasilica Tătaru a dat vina pe soacra ei.

"Exista o posesivitate ieşită din comun a mamei lui, care l-a vrut mereu foarte aproape. La început am acceptat, de dragul soţului, dar apoi totul a devenit exagerat.", s-a confesat cântăreaţa.

"Exista locuri in inima despre care nici macar nu stii ca exista pana cand nu ai copii. Copiii mei sunt motivul pentru care rad, zambesc si vreau sa ma trezesc in fiecare dimineata", spune artista, care nu concepe viata fara cei doi copii ai ei.