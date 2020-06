Drept la replică Bogdan Micu: "Nu am fost niciodata consilierul domnului director Adrian Ionel"

#Dreptul la #Replica, - comform legii si deontologiei profesionale cer editorului sa publice acest continut in continuarea articolului sau.

Mai multe persone m-au rugat sa public acest drept la replica. Ca sa nu lasam jurnalismul de felul asta sa devina norma.

In legatura cu articolul publicat pe discoverproject. ro si preluat de altii.

In primul rand mie nu mi s-a cerut parerea legata de informatiile publicate in acel articol.

In al doilea rand informatiile precizate in articol sunt eronate, scoase din context si inexacte si dezinformeaza opinia publica.

Sa luam cateva exemple:

1. Nu am fost niciodata consilierul domnului director Adrian Ionel. Am fost voluntar cu contract de voluntariat la Unifarm pe perioada scurta. Eu m-am oferit ca sa ajut. Si o sa o fac oriunde e nevoie daca e pt tara mea.

2. “Până la 35 de ani, Micu a colecționat companii. A fost implicat în aproape 30 de afaceri, unele cu probleme financiare”

Gresit. Nu am colectionat afaceri. Sunt antreprenor de 15 ani si am facut cateva afaceri. Nici una cu probleme financiare. Cele 30 companii la care se face referire sunt SPVs – sau Special Purpose Vehicles. Un instrument prin care dezvolti un proiect de sine statator ca subsidiara si apoi daca e de succes investesti in el. Dar nu are activitate de sine statatoare sau angajati sau asseturi.

3. Se precizeaza ca nu as fi dorit sa raspund unor intrebari. Dar nu mi s-au adresat acele intrebari. Tot articolul o lista de presupuneri alese sa dea bine si fara nici un fact check.

4. Se spune ca as fi “consilier fantoma” pentru ca “ nu am raspuns la intrebari” desi nu numai ca am raspuns dea lungu timpului la diferite interviuri, dar am fost chiar foarte public cu pozitiile mele si pozitia de consilier, am promovat voluntariatul la minister si am fost la multe interviuri publice.

5. Sustin ca as fi “Dator vandut chinezilor”. Dar nu sunt dator nimanui. Ba chiar mai mult unul din motivele pentru care am avut curaj sa ma implic in viata publica este pentru ca am o situatie financiara destul de buna incat sa ma faca incoruptibil in sistemul asta presarati de corupti.

6. Sustine autorul articolului ca as avea o datorie de 5,2 Milioane de euro la niste chinezi. Asta este o mega dezinformare. Ei au interpretat ca un credit furnizor al unei firme unde sunt actionar minoritar - acordat pe termen lung in baza unor intelegeri contractuale ( producatorii au dat in rate panouri solare) ar fi o datorie a asociatului. Si daca nu ai facut in viata ta o boaba de contabilitate poti sa iti dai seama ca un credit furnizor al unei firme nu are nimic de a face cu datoria unui asociat.

7. Tranzactia cu Turcia despre care se face referire imi este total straina Nu stiu cine a facut-o, ce parti au fost implicate si ce obiect sau pret a avut. Asa cum nu stiu nimic despre ce a mai facut Unifarm sau directorul ei.

8. Furnizorii pe care ii stiu eu au fost din Korea, Olanda si Romania si tranzactiile au fost direct facute de Unifarm. Nu am gestionat China.

9. Unifarm a facut sute de achizitii de care habar nu am, nu le stiu conditiile si nici nu mi le-au aratat niciodata. Eu am stiinta si am ajutat la 3-4, si alea facute direct de Unifarm.

Bun. Si atunci de unde acest articolul?

Pai. De fapt. Exact astazi( data publicarii articolului) se decide soarta HGului pe Sumal. Si acolo se decide transparenta care va fi in Inspectorul Padurii( proiectul promovat de mine). Ori tocmai eu am fost cel care a luptat cu toata lumea din industrie si din minister sa se mentina si sa se imbunatateasca transparenta in inspectorul padurii.Si am deranjat pe semne multe interese.

Am primit o serie de amenintari, inclusiv de la persoane ca si Catalin Tobescu(NostraSilva) care reprezinta interesele industriei, care de fata cu ministru acum 5 zile mi-a zis “ Tu esti de vina pentru ca ai publica informatii pe inspectorul padurii in 2016 si o sa vezi ce o sa patesti!” De fata cu vre-o 6 oameni cel putin. El fiind total opus transparentizarii.

Si acum exact el promoveaza articolul cu pricina cu ideea “ vedeti ce v-am zis eu cine este acest consilier care cere transparenta”.

Dar mesajul meu pentru ei.

Daca mai vine o criza – eu tot o sa ma stradui sa imi ajut tara.

Si daca cetatenii vor fi pacaliti si se vor scoate informatii din inspectorulpadurii maine la HG, voi iesi in strada, si daca voi fi singur, si voi protesta pentru aceasta nedreptate in Piata Victoriei. Dar de mine nu scapati pana nu opriti taierile ilegale de padure!