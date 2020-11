DSP a sunat să afle cum se simte un pacient care murise de câteva zile

"Am fost sunat ieri dimineaţă să mă întrebe ce face tatăl meu. Am simtit ca mor eu când am auzit această întrebare. Tata era inmormântat cu o zi înainte. Şi-au cerut scuze, le-am spus să se documenteze. Apoi mă întrebau cum o cheamă pe mama, cum se numeşte medicul de familie al mamei. În ziua înmormântării am primit decizie pentru ca mama să participe la înmormântare. Deci ştiau cum se numeşte mama", a declarat Ilie Brad la Antena3.

El a precizat că tatăl său suferea de 18 ani în urma unei operaţii de fiere, nereuşită, şi că îl ducea periodic la spital.

"L-am dus cu icter şi l-am adus mort de COVID", a afirmat bărbatul, în condiţiile în care spune că înaintea internării tatăl său făcuse testul pentru COVID-19, care a fost negativ.

Ilie Brad a precizat că va dori să vadă documentele medicale ale tatălui său. În judeţul Sibiu, de la debutul pandemiei, s-au înregistrat 8.686 cazuri de coronavirus.

Încă un medic a murit din cauza noului coronavirus. Chirurgul Firmilian Calotă s-a stins 66 de ani

DSP Sibiu a realizat o analiză de risc şi a trimis-o Centrului Naţional de Sănătate Publică pentru avizare. ÎN propunerea DSP Sibiu se vorbeşte despre carantinarea municipiului Sibiu, a comunei Şelimbăr, lipită practic de municipiul reşedinţă de judeţ, dar şi a oraşelor Tălmaciu şi Cisnădie. Municipiul Sibiu avea miercuri o incidenţă cumulată de 11,18 cazuri de coronavirus la mia de locuitori.

"În cursul zilei de vineri, 13 noiembrie va avea loc o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu în cadrul căreia se va analiza situaţia epidemiologică şi conform art. 12 din Legea 136/2020 se va lua hotărârea de carantină zonală în baza propunerilor Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu, avizate de Institutul Naţional de Sănătate Publică. Toate aceste se vor face în prezenţa comandatului acţiunii, domnul secretar de stat Raed Arafat", a transmis Prefectura Sibiu.

Barna: Este o situaţie deja tragică la Sibiu, este efectul neasumării unor decizii şi al răstogolirii unor decizii care trebuiau luate mai demult

Lideul USR, Dan Barna, deputat de Sibiu, a afirmat, miercuri seară, că autorităţile locale din Sibiu dau dovadă de incompetenţă şi ”rostogolesc” decizia carantinării oraşului, deşi municipiul a depăşit rata de infectare de 11 cazuri la mia de locuitori. Barna descrie situaţia ca fiind ”tragică” şi consideră că poate degenera dacă nu se iau măsuri ferme.

Dan Barna, deputat de Sibiu, a fost întrebat, miercuri seară, la TVR 1, despre situaţia de la Sibiu şi a răspuns: ”Este o situaţie deja tragică la Sibiu, este efectul, din păcate dureros, al neasumării unor decizii şi al răstogolorii unor decizii care trebuiau luate mai demult. Suntem cumva la Sibiu mereu cu un pas în urma pandemiei şi lucru acesta se vede în cifrele care cresc şi care duce Sibiul pe un ruşinos prim loc la ceea ce înseamnă răspândirea acestei epidemii. Este o problemă majoră”.

Barna consideră că autorităţile locale nu îndrăznesc să ia măsurile necesare. ”Este o perspectivă reală de a carantina oraşul. (...) Dacă nu sunt luate măsuri ferme, lururile vor degenera. (...) Este o situaţie tragică, sunt revoltat şi sunt solidar cu oamenii din Sibiu care aşteaptă nişte decizii, dar nu sunt luate şi sunt rostogolite şi mutate de colo-colo, poate cineva şi le asumă. Asta este situaţia de fond. Nimeni nu îndrăzneşte să ia decizia necesară şi firească pentru oraşul nostru”, a mai declarat Barna.

Acesta consideră că este vorba despre incompetenţă. ”Posibil să existe o teamă de asumare, de fapt vorbim de incompetenţă. (...) Cifrele arată că ar fi trebuit să se facă carantinare, mă aştept ca mîne dimineaţă să se ia decizia asta. Carantina nu e o chestie de ruşine, e o chestune de reacie şi de apărare a societăţii”, a mai declarat Barna.

Răspunzând unei întrebări, Barna a precizat că amânarea deciziei de către autorităţile de la Sibiu denotă ”teamă de conducerea centrală a ţării”, având în vedere că vicepremierul Raluca Turcan este deputat de Sibiu, dar şi că preşedintele Klaus Iohannis este din Sibiu.

DSP Sibiu a realizat o analiză de risc şi a trimis-o Centrului Naţional de Sănătate Publică pentru avizare. În propunerea DSP Sibiu se vorbeşte despre carantinarea municipiului Sibiu, a comunei Şelimbăr, lipită practic de municipiul reşedinţă de judeţ, dar şi a oraşelor Tălmaciu şi Cisnădie.

CJSU Sibiu s-a reunit, miercuri seară, dar nu a adoptat propunerea de carantinare a municipiului, autorităţile sanitare precizând că aşteaptă un răspuns de la Bucureşti.

Municipiul Sibiu are, miercuri, o incidenţă cumulată de 11,18 cazuri de coronavirus la mia de locuitori.