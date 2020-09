Dumitru Dragomir, explicaţii despre scandalul cu protestatarul "Ceauşescu". "M-a pândit. A fost plătit. Din aşa ceva trăieşte"

Dragomir a precizat că scandalul a izbucnit după ce a ieşit din studioul unei televiziuni.

"Când am ieşit afară, unul a început să strige într-o goarnă: comunistule. L-am lăsat să strige până când m-a jignit.

Sunt oameni cu probleme de sănătate mintală care vin, te atacă, te jignesc.



M-a pândit. El a fost plătit. Din aşa ceva trăieşte. Am înţeles că are certificat de om nebun", a declarat Dumitru Dragomir, în direct, la România TV.

Fostul preşedinte al LPF a spus că Marian Moroșanu, protestatarul cunoscut drept "Ceaușescu", a fost implicat de-a lungul timpului în scandaluri cu mai mulţi politicieni, printre care şi preşedintele Curţii Constituţionale.

"Mi-a zis că am fost slujba lui Coman. Nu l-am cunoscut în viaţa mea pe Ion Coman. Că am fost sluga lui Postelnicu. Aş fi vrut să fi fost sluga lui Postelnicu că îmi dădea grade multe. Că am fost securist. Eu n-am fost securist. Să ducă la CNSAS şi să vadă", a spus Dragomir.

Cum s-a întâmplat totul

Dumitru Dragomir a fost invitat într-o emisiune tv, iar afară a fost așteptat de Marian Moroșanu, protestatarul cunoscut drept "Ceaușescu". A început să-i reproșeze lui Mitică Dragomir mai multe acțiuni ale sale din trecut și să-l jignească, spunându-i în repetate rânduri "slugă" sau "jigodie comunistă".

Dragomir a fost acuzat, printre altele, de distrugerea clubului Craiova și de servirea regimului comunist. Dacă la început fostul lider al LPF a reușit să-și mențină calmul, tonul agresiv al cunoscutului protestatar l-a făcut, în cele din urmă, să sară la bătaie. A fost oprit la timp de bărbatul care îl însoțea.

Dialogul aprins dintre protestatar și Mitică Dragomir:

Marian Moroșanu: De ce mințiți atât de mult?

Dumitru Dragomir: Bă, cum te cheamă, mă, pe tine?

Marian Moroșanu: Ați fost sluga lui Ion Coman, a lui Postelnicu...

Dumitru Dragomir: A lui mă-ta!

Marian Moroșanu: Scursură comunistă!

Dumitru Dragomir: Boule, de ce minți?

Marian Moroșanu: Dar când ai fost condamnat pentru 3 ani că ai distrus Craiova? Cum a fost, mă, comunistule?

Dumitru Dragomir: Da, mă, da!

Marian Moroșanu: Ești o slugă, bă!

Dumitru Dragomir: Termină, dobitocule!

Marian Moroșanu: Ai fost o slugă, mă, o fosilă comunistă!

Dumitru Dragomir: Din ce trăiești, mă, tu?

Marian Moroșanu: Jigodiilor, fosilelor! Sunteți fosile comuniste!

Dumitru Dragomir: Cum ai zis, mă? M-ai jignit? Stai, mă, m-ai făcut jigodie?!

Marian Moroșanu: Bă, ia mâna de pe mine, comunistule!

Dumitru Dragomir: Cine e, mă, slugă?!