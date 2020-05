Elevii se întorc la şcoală după terminarea stării de urgenţă. Ministrul Educaţiei: "Ordinul va fi semnat săptămâna viitoare"

Ministerul Educației susţine că va lua toate măsurile de siguranță în așa fel încât elevii să revină la școală și să nu existe pericolul îmbolnăvirii. "Săptămâna viitoare, împreună cu Ministerul Sănătății, vom avea un ordin comun prin care vom stabili exact care sunt măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor. Măsurile sunt cele pe care deja le-am anunțat, și anume, faptul că elevii vor purta măști, vor fi maximum 10 elevi într-o sală de curs și vor urma un traseu bine determinat, dezinfectat, sala de clasă va fi și ea dezinfectată, astfel încât să nu existe niciun pericol. Măștile vor fi asigurate de către Guvernul României. Școala va face o programare și vor fi chemați câte 10 elevi la intervale de timp diferite, ca să nu se înghesuie. Revenirea la școală este însă opțională. Părintele va fi cel care va evalua situația din familie și situația copilului, și apoi va decide dacă elevul va veni la școală", a declarat Monica Anisie pentru StiriEdu.ro.

Ce spune de programă şi pregătirea elevilor

"În toată această perioadă au existat programe de pregătire pentru elevii care sunt în clasele a VIII-a sau a XII-a. Pe lângă testele de antrenament, pe care ministerul le-a pus la dispoziție, au existat și emisiunile de la Teleșcoală, dar și lecțiile online pe care le-au desfășurat cu profesorii de la clasă. Revenirea la școală este pentru a consolida materia pe care au parcurs-o în semestrul I, programele au fost revizuite și nu conțin sub nicio formă vreo lecție din semestrul al II-lea. Avem rezultate în ceea ce privește parteneriatul cu Televiziunea Română. Vorbim de peste o sută de ore de conținut educațional, ore de Limba română, matematică, istorie, geografie, chimie, ore realizate de profesori special pentru elevii din clasele a VIII-a și a XII-a".

Bacalaureat 2020 şi Evaluare Naţională 2020 pe baza mediilor din anii de studiu, propunerea sindicatelor din Educaţie

Cazurile fără acces la tehnologie

"Am solicitat acest lucru inspectorilor generali și unităților de învățământ, și luni au termen să prezinte acest lucru în videoconferință. Sunt în jur de 250.000 de elevi. Pentru elevii și cadrele didactice care nu au acces la tehnologie, unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor oferi sprijin. Acestea vor transmite elevilor resurse și sarcini de lucru. În plus, ne gândim să propunem planuri remediale pentru acești elevi"

Ministrul Educaţiei, anunţ important pentru elevi şi părinţi. Ce se întâmplă din toamnă

Ministrul Educaţiei susţine că plata salariilor profesorilor se face ca și luna trecută, integral. Pe luna aprilie ei vor primi toți banii, deşi recunoaşte că au exitat probelem de organizare cu privire la pontarea orelor online: "Aici sunt niște excese pe care le-au făcut unii directori sau inspectori, pe care le voi regla luni în videoconferință. Într-adevăr, trebuie să existe o raportare la fel cum exista și raportarea când făceam orele la clasă. De exemplu, atunci completam condica. Așa și acum, puteau să găsească și acum o soluție pentru o condică electronică unde să treacă orele pe care le-au făcut cu elevii. Referitor la profesorii care nu au reușit să realizeze lecții online, am încredere că lucrurile se vor îmbunătăți. Sunt foarte multe exemple de bună practică, ultimul l-am văzut la Școala Gimnazială “Emil Racoviţă”, care desfăşoară activităţi online cu elevii de gimnaziu pe platforma Google Classroom, și cu elevii din clasele primare folosesc şi alte aplicaţii cum sunt: Zoom, Facebook, WhatsApp, Kinderpedia. Cadrele didactice postează, în zilele în care au ore la o anumită clasă, materiale pentru elevi, sarcini de lucru pentru ei. La clasele primare am văzut că sunt utilizate, pe lângă fişele de lucru, filmuleţe şi jocuri interactive care să necesite prezenţa copilului pentru un timp scurt în faţa ecranului. Și nu este singurul exemplu. Am încredere în elevi și profesori și știu că vom trece cu bine și de această perioadă"

Calendar detaliat al probelor: