Emily Burghelea, prima reacţie după ce a plecat de la Acces Direct: "Am tras un semnal de alarmă. Mi-am făcut datoria de om"

Fosta asistentă spune, în postarea de pe Instagram, că a trecut printr-o perioadă extrem de grea, fiind dezorientată şi speriată, însă este cu conştiinţa împăcată că a făcut ce trebuia.

„De când mi-am dat demisia am început să trăiesc în alt mod. Am fost dezorientata la început, agasată și speriată însă acum mă simt mai în forma ca niciodată. Sunt odihnita, încrezătoare și liniștită. Știu că am făcut ce trebuia. Am tras un semnal de alarmă. Mi-am făcut datoria de om. Mai departe nu este treaba mea. Adevărul adevărat este la mine. Am toate dovezile care demonstrează asta însă nu vreau să demonstrez nimic nimănui", precizează Emily.

Fosta asistentă TV adaugă că numai cei uşor de manipulat nu văd ce se ascunde, de fapt, în spatele telenovelei Vulpiţa-Viorel.

"Cine a avut ochi să vadă, a văzut! Cine nu, este o victima a manipulării, din păcate. Not my business. Vreau să mai precizez ceva foarte important! Fară susținerea voastră nu aș fi reușit să depășesc perioada grea prin care am trecut. Nici nu vă imaginați cât a contat pentru mine fiecare mesaj de încurajare pe care l-am primit. Vă mulțumesc și o să vă mulțumesc mereu!", a scris pe Instagram fosta asistentă TV de la „Acces Direct”.