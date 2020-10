"Este epidemie de ştiri". Cum se scuză ministrul Educaţiei după declaraţiile controversate

Ministrul a fost invitat la o emisiune televizată, unde a vorbit despre măsurile luate de minister pentru copii din familii defavorizate. Aceasta susține că un site de știri a scos din context o informarție pe care a publicat-o, iar alte site-uri au preluat-o.

”E epidemie de știri false în România!Ieri am simțit pe pielea mea ce înseamnă să fii neputincios în fața unei epidemii de minciuni și răstălmăciri tendențioase care au o singură țintă: să te discrediteze cu orice scop. Un site de propagandă a scos din context și a denaturat mesajul meu din emisiunea de luni seara, de la Realitatea Plus, unde am fost invitată și unde am discutat, printre altele, despre măsurile luate de minister pentru copiii din familii defavorizate care nu au acces la tablete încă și despre copiii care locuiesc în imobile fără curent electric. Știrea FALSĂ ați citit-o cu toții: „Ministrul Educației recomandă lecții la televizor pentru copiii care locuiesc în case fără curent electric”. La nici o oră, site-ul respectiv a schimbat complet știrea în altceva: „Ministrul Educației: Pentru școala on-line, elevii care nu au tablete pot urmări lecțiile la televizor” Degeaba, știrea falsă, deși dispărută, fusese preluată deja” , susține Monica Anisie.

Anisie s-a adresat unei anumite categorii din presă și a cerut ca aceștia să nu abuzeze de putere și privilegiile pe care le oferă această profesie.