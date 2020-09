EXIT POLL ALEGERI LOCALE 2020. Emil Boc a câştigat cel de-al cincilea mandat la Primăria Cluj-Napoca

ALEGERI LOCALE 2020. Emil Boc a câştigat primul său mandat în 2004. Au urmat alte trei victorii, în 2008, 2012 şi 2016, iar sâmbătă, 27 septembrie, cel de-al cincilea mandat.

Citeşte şi: ALEGERI LOCALE 2020 Cluj. Emil Boc are victoria asigurată? Datele primului Exit Poll

Potrivit primului exit poll, Emil Boc a strâns 51.52%. Următorul clasat a fost reprezentantul USR Plus, Emanuel Ungureanu , care a strâns 38.64% dintre voturi.

Emil Boc, candidatul PNL la funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca, a declarat, duminică, că a votat cu echipa care poate să menţină oraşul pe primul loc. La ieşirea de la urne, fostul premier susţine că e nevoie de o "echipă capabilă să unească, nu să dezbine".

"Am votat cu acea echipă care are viziunea şi proiectele necesare să menţină Clujul pe primul loc, să aducă în continuare investiţii şi locuri de muncă bine plătite la Cluj. Am votat cu acea echipă capabilă să unească, nu să dezbine, am votat cu acea echipă care menţine Clujul în liga campionilor în materie de inovare, cu acea echipă care asigură că în oraş nimeni nu este uitat şi nimeni nu este abandonat, cu acea echipă care modernizează Clujul în toate domeniile prin creşterea calităţii vieţii în educaţie, sănătate, locuri de muncă, mediu, infrastructură, parcuri. Adică, cu acea echipă care fructifică avantajele competitive ale Clujului", a declarat Emil Boc, conform Agerpres.