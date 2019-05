Femeile care sunt zeiţe în pat. Zodiile care atrag bărbaţii ca un magnet

Cu toate acestea, femeile atrag barbatii ca un magnet, asta pentru ca sexualitatea lor este foarte puternica. Daca sunt stangace cand vine vorba de sex, ele pot invata pe parcurs, trebuie doar sa invete sa profite de atuurile lor.

Citeşte şi HOROSCOP 10 mai 2019. O zodie are parte de o zi excepţională

Berbec

Femeile nascute in zodia Berbec nu au o sexualitate puternica si nu par ca ar fi foarte pricepute in pat. Cu toate acestea, in cazul lor se poate spune ca aparentele insala. Avand un caracter vulcanic, ele sunt foarte active in pat si parca nu s-ar mai satura de sex. Trec de la o partida la alta foarte usor, fara sa oboseasca si sunt mereu dornice de mai mult.

Taur

Femeile Taur sunt recunoscute pentru calitatile pe care le au atunci cand vine vorba despre sex. Ele sunt adevarate zeite in pat, adora sa isi satisfaca partenerul si nu sunt deloc pudice. Gurmande de fel, ele vor savura fiecare participa a sexului opus, oferindu-i placere maxima. La fel ca femeile Berbec, sunt foarte active si pot face sex chiar si o noapte intreaga.

Gemeni

Femeile nascute in zodia Gemeni sunt pline de energie, creativitate si au o predispozitie catre sex foarte crescuta. Au o putere de seductie uimitoare si reusesc sa cucereasca orice barbat. Nu sunt deloc modeste atunci cand vine vorba despre performantele lor sexuale si adora sa-i faca pe barbati sa le cada la picioare. Au fantezii sexuale demne de filmele pentru adulti si sunt foarte spontane.

Rac

Femeile nascute in zodia Rac sunt foarte romantice si senzuale. Pentru ele, sexul nu este foarte important, iar din acest motiv nu se straduiesc sa isi satisfaca partenerul. Nu se poate spune ca nu sunt bune in pat, doar ca sunt foarte lente si foarte rar au momente cand vor sa iasa din rutina si sa incerce ceva nou in materie de sex.

Leu

La fel ca femeile nascute in zodia Taur, Leoaicele sunt adevarate zeite ale sexului. Sunt foarte energice si spontane, nu sunt pudice si le place mereu sa incerce ceva nou. Au o imaginatie bogata si pot face sex o noapte intreaga. Nu obosesc usor si le place sa se bucure la maximum de fiecare partida de sex. Atrag barbatii cu usurinta si sunt innebunite dupa sexul care implica satisfactie maxima.

Fecioara

Sexul este elementul primordial din viata sa. Fiind o zodie de pamant, femeile Fecioara sunt foarte fertile si mereu dornice de sex. Iubesc dansul, seductia si sexul oral si sunt atrase de partidele de sex in natura. Nu se preteaza la orice barbat, pentru ca au un anumit statut si considera ca nu oricine este demn de a face sex cu ele.

Balanta

Femeile Balanta au o frumusete si sexualitate aparte, dar nu se poate spune ca sunt foarte bune in pat. Sexul nu este primordial pentru ele, iar din acest motiv nu au foarte mult succes la barbati. La fel ca femeile nascute in zodia Rac, ele pun accent pe romantism si nu sunt atrase de partidele intense, care implica foarte multa miscare.

Continuarea horoscopului pe kfetele.ro.