Femeile din viaţa lui Iancu Sterp, supriză pentru Războinic. Ce mesaj i-au transmis concurentului de la Survivor România

Cele patru femei au facut dansul razboinicilor, in semn de sustinere a întregii echipe. ''Dragii nostri, ne bucuram foarte mult ca Iancu a ajuns in finala Survivor Romania. Ii tinem pumnii si speram ca el sa fie alesul vostru. Bine, Iancuu! Fiti alaturi de el sambata, in marea finala Survivor Romania, de la ora 20! Haide, Iancuu!'', este mesajul celor patru femei. (Vezi AICI video)

Marea finala Survivor Romania va avea loc sambata, 30 mai, incepand cu ora 20:00, la Kanal D. Cei patru finalisti care se vor lupta pentru marele premiu sunt Elena Ionescu, Lola Crudu, Iancu Sterp si Emanuel Neagu.

"Nu pot sa spun ca am plecat neaparat de la confort pentru ca eu am o ferma de oi si vara le ducem la munte si vrand, nevrand, nu am tot timpul oameni si asa ca sunt nevoit sa merg si eu acolo si sa dorm intr-o baraca poate mai rea decat asta unde am venit aici. Unde sunt si sobolani si e frig, ploua, deci sunt obisnuit cu conditiile, asta nu o sa fie greu pentru mine", a spus Iancu Sterp cand a intrat in concurs la Survivor Romania.

Cristina Șișcanu a declarat într-un live pe Instagram, că vede un războinic câștigător la Survivor România, asta după ce a fost întrebată cine consideră ea că ar putea fi învingător.

“Toți sunt buni, dar mie mi se pare că Emanuel ar fi cel mai îndreptățit să ia trofeul. A fost foarte bun în competiție până acum”, a comentat Cristina pe contul de socializare.

Dan Cruceru, prezentatorul show-ului SURVIVOR ROMÂNIA, a dezvăluit detalii şocante despre competiţia din Republica Dominicană. Vedeta TV a mărturisit că nu ar fi putut face față condițiilor și că nici că nu s-ar fi putut integra prea ușor în vreo echipă de la SURVIVOR ROMÂNIA.

"În ceea ce privește traseele nu am nicio problemă, am condiție fizică destul de bună. Cred că n-aș întâmpina probleme. Am "probat" aproape toate finalurile înainte de meciuri, n-am încercat toate traseele ca să nu mă accidentez, pentru că aș fi avut o problemă în a-mi face jobul. Dar n-aș putea să fiu concurent.

Mă apropii de 40 de ani, am muncit toată viața pentru un anumit confort, îmi place salteaua patului meu, mâncarea. N-aș putea sta cu o rație de cocos și una de orez. Plus că sunt o persoană vulcanică și nu cred că m-ar ține o echipă prea mult în competiție", a spus Dan Cruceru.