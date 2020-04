Firea, despre poluarea masivă din Bucureşti: "CSAT-ul trebuie să intervină! Populaţia este pusă în pericol!"

"CSAT-ul trebuie sa intervina! Populatia este pusa in pericol! Am avut rabdare si am asteptat o explicatie verosimila din partea Guvernului, prin Ministerul Mediului! Nu am iesit imediat cu declaratii publice. Dar, in lipsa unor informari corecte si, mai ales, a unor masuri concrete pentru prevenirea unor astfel de “accidente” de poluare, care ne omoara incet dar sigur, ma vad nevoita sa apelez la cel mai important for care vegheaza siguranta cetatenilor.

Cum poti sa te numesti Minister al Mediului si ieri sa postezi pe FB, palid, fara nicio ingrijorare, ca e un incendiu de vegetatie prin Ilfov, pe la Peris, si sa nu trimiti controale si verificari drastrice in zona? Unde e ministrul? De ce nu e pe teren??