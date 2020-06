Florin Cîţu a pierdut procesul cu angajaţii pe care i-a dat afară. Cât are de platit ministrul

Şeful Direcţiei Generale Juridice, Ciprian Sebastian Badea, este cel care a contestat în instanţă Hotărârea de Guvern privind reorganizarea. Curtea de Apel Bucureşti a decis suspendarea executării hotărârii până la judecarea pe fond a cererii.

Instanța a dispus azi "suspendarea executării Hotărârii Guvernului nr.380/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408/18.05.2020, în ceea ce privește Art 1, pct. 3 - Anexă, referitor la desființarea Direcției Generale Juridice și înlocuirea acestei structuri cu două noi structuri - Direcția Juridic și Reglementare, și Direcția Contencios, până la pronunțarea instanței de fond", se arată în documentul dat publicității de Eugen Teodorovici.

Mai mult instanța obligă Guvernul României la plata cheltuielilor de judecată în valoare de 4.020 lei. Decizia instanței poate fi atacată la Curtea de Apel București, în 5 zile.

Florin Cîțu, acuzat că a desființat Comisia Juridică pentru a-și ajuta familia în procesul cu o miză de zeci de hectare de teren în stațiunea Voineasa Șeful și angajații Direcției Generale Juridice din Ministerul Finantelor îl acuză pe ministrul Florin Cîțu că a pus la cale reorganizarea, respectiv desființarea structurii după ce angajații ar fi refuzat să facă jocurile astfel încât familia Cîțu să fie avantajată în procesul în care se judeca fix cu Ministerul Finanțelor.

Directorul general al Direcției Juridice din MFP, Ciprian Badea a acționat statul în judecată și l-a acuzat pe Cițu că a solicitat dosarul familiei sale în data de 31 ianuarie și de atunci nu l-a mai restituit.

"In data de 11 iunie 2019, sub nr. 34584, Directia Generala Juridica (al carei director general sunt) a emis mandat pentru structura teritoriala (DGRFP Craiova – AJFP Valcea) sa formuleze aparari in numele statului roman in litigiul nr. 724/198/2017 – Judecatoria Brezoi. Parati in cauza respectiva sunt si parintii actualului ministru al Finantelor Publice.

În data de 05/11/2019, in baza mandatului acordat, Statul roman prin Ministerul Finantelor Publice a solicitat anularea actelor de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafata de 11,6 hectare teren forestier pe numele parintilor actualului ministru al Finantelor Publice.

Presiunea exercitata asupra directorului general al Directiei Generale Juridice (subsemnatul) este vadita si, dat fiind ca nu s-a efectuat niciun demers de retragere a mandatului acordat structurii teritoriale/de retragere a statului din dosar naste propria convingere ca acesta a fost/este mobilul care a fundamentat demersul de reorganizare.

Aceasta imprejurare trebuie coroborata cu plangerea penala (demersul care poate genera cea mai puternica temere asupra unui functionar) formulata de mama ministrului Finantelor (Elena Citu) la adresa unui reprezentant RNP Romsilva – institutie alaturi de care Ministerul Finantelor Publice a contestat actele de reconstituire a dreptului de proprietate in aceeasi cauza – 724/198/2017.

Presiunea exercitata consider ca este de natura sa pericliteze grav modul in care se vor efectua apararile Statului in cauza nr. 724/198/2017 fiind evident ca nu toti consilierii juridici/sefii acestora isi vor asuma riscul de a pierde functia publica exercitata pentru apararea intereselor statului".