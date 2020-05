Florin Cîţu, anunţ despre creşterea pensiilor din toamnă. "În acest moment nu se discută despre procente"

Cîţu a dat asigurări că pensiile vor creşte de la 1 septembrie, însă a precizat că decizia Guvernului cu privire la procentul cu care acestea vor fi majorate va lua în considerare bunăstarea tuturor românilor.

"În acest moment nu se discută despre procente (ale creşterii pensiilor, n.r.), se discută despre sustenabilitate, despre stabilitatea şi despre echilibrul financiar al României. Aici nu este vorba doar despre pensii. Dumneavoastră scoateţi pensiile din contextul cheltuielilor, dar România are foarte multe cheltuieli şi facturi de plătit în acest an. Toate aceste cheltuieli, toate aceste facturi, depind, bineînţeles, de evoluţia economiei, de aceea există acele rectificări bugetare. În acest moment ne permitem ceea ce facem astăzi, acum. Avem un deficit estimat de 6,7% din PIB, pe care îl finanţăm, există încredere că ceea ce facem noi a avut rezultate. Voi prezenta mai multe scenarii premierului şi în Guvern în legătură cu cheltuielile, care bineînţeles că includ şi pensiile, dar şi cu riscurile aferente, pentru că uităm, de fiecare dată, să ne uităm şi la riscuri, iar aceste riscuri ne afectează pe toţi. Pensiile vor creşte la 1 septembrie. Vom vedea, în acest moment se discută mai multe scenarii despre pensii", a precizat Florin Cîţu, la postul Realitatea Plus, conform Agerpres.

Ministrul Finanţelor a explicat că toate cheltuielile bugetare pentru dezvoltarea economiei sunt vitale.

"Scoateţi din contextul cheltuielilor doar pensiile, dar sunt foarte multe cheltuieli vitale pentru a dezvolta economia: cheltuieli de investiţii, cheltuieli pe care le avem în buget pentru Sibiu-Piteşti, cheltuieli pentru extinderea Aeroportului Otopeni, şi aşa mai departe. Toate aceste cheltuieli sunt importante pentru viitorul României, nu doar plata acestor pensii, şi ne uităm la toate cheltuielile cu responsabilitate, şi vă asigur că vom lua cea mai bună decizie pentru bunăstarea tuturor românilor. Pentru toţi românii sunt importante toate cheltuielile din buget. Acolo sunt cheltuieli pentru sănătate, cu medicamentele, cu plata concediilor medicale care n-au fost plătite de 4 ani de zile şi pe care noi le-am plătit acum, sunt rambursări de TVA pe care le facem într-un ritm mult mai alert decât le-a făcut vreodată vreun Guvern. Pentru noi, sunt importante toate cheltuielile din buget, pentru că acest Guvern ia decizii pentru toţi românii", a adăugat Florin Cîţu.