Articol publicat in: Politica

Florin Iordache se arată optimist: "220 de voturi. Moţiunea nu trece"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 58 min) // Sursa: romaniatv.net MOTIUNEA DE CENZURA 2019. Florin Iordache, deputatul PSD şi fost ministru al Justiţiei, este optimist înaintea votului de astăzi şi susţine că moțiunea de cenzură nu va trece. MOTIUNEA DE CENZURA 2019. Florin Iordache a dat şi un pronostic: vor fi numai 220 de voturi "pentru" din cele 233 necesare. "220 – moțiunea nu trece. (Cei care au semnat moțiunea, n.red.) S-au întors singuri. Și-au dat seama că au semnat greșit. S-au întors pentru că au constatat că au semnat greșit! N-au știu ce-au semnat! Nu trece moțiunea! O să vezi!", a declarat Florin Iordache, potrivit digi24.ro. Tăriceanu anunţă cum votează ALDE la moţiunea de cenzură Camerele Parlamentului s-au reunit, joi dimineață, pentru dezbaterea şi votul asupra moţiunii de cenzură împotriva Cabinetului Dăncilă, iniţiată de 237 deputaţi şi senatori. Ambele tabere, Opoziția și Puterea, se arată încrezătoare în rezultatul votului, însă negocierile pentru atragerea fiecărui parlamentar într-o tabără sau alta nu s-au oprit nicio clipă. Pentru a dărâma Guvernul Dăncilă, moțiunea are nevoie de 233 de voturi. Moţiune de cenzură. Ziua adevărului pentru Guvernul Dăncilă. UPDATE: ultimele detalii din ambele tabere VIDEO MOTIUNEA DE CENZURA 2019. Calculele pentru moţiune sunt extrem de complicate și niciuna din tabere nu are victoria asigurată. Dovadă stau discuțiile continue și presiunile pe care fiecare parte le acuză din partea celeilalte. Se promit funcții, posturi, bani sau acces la bani. Au fost informații pe surse că miniștrii Cabinetului Dăncilă au fost autorizați să negocieze orice cu parlamentarii opoziției, numai să-i convingă să nu voteze moțiunea. MOTIUNEA DE CENZURA 2019. Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, susţine că social-democraţii care vor vota joi moţiunea de cenzură împotriva Guvernului se vor compromite politic şi nu vor fi iertaţi dacă vor trăda "partidul care i-a adus în Parlament". Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi, la Parlament, că nu are emoţii cu privire la moţiunea de cenzură şi a spus că oamenii din teritoriu nu i-ar ierta pe cei din PSD care ar vota în favoarea moţiunii. "Nu, nu am emoţii. Moţiunea nu va trece",a declarat premierul. "Eu cred că acest lucru îi va compromite din punct de vedere politic, dacă fac acest lucru, mai ales având în vedere semnalele primite din teritoriu. Cred că nimeni, nu este vorba de membrii partidului sau de parlamentari, nimeni nu-i va ierta dacă astăzi vor trăda partidul care i-a făcut, i-a adus în Parlamentul României", a spus Dăncilă, la Palatul Parlamentului, înaintea dezbaterii şi votului pe moţiunea de cenzură, întrebată cu privire la eventuala situaţie în care social-democraţi vor vota împotriva Guvernului. Viorica Dăncilă, anunţ de ULTIMĂ ORĂ înainte de votul pe MOŢIUNEA DE CENZURĂ Preşedintele PNL, Ludovic Orban, este convins că guvernul Dăncilă va pica la această moţiune de cenzură. Liderul liberal spune că această moţiune va fi votată de cel puţin 10 parlamentari în afara celor care au semnat moţiunea. "Toate dezinformările lansate de PSD în media sunt minciuni gogonate. Chiar dacă parlamentarii care vor să voteze au fost supuşi unor oferte care mai de care mai oneroase, sunt convins că acest Guvern va cădea", a subliniat Orban. Moţiunea de cenzură. Ludovic Orban: Sunt convins că acest guvern va cădea. În cea mai pesimistă evaluare vor fi 241 de voturi MOTIUNEA DE CENZURA 2019. CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ VOTUL ASUPRA MOŢIUNII În cazul în care moţiunea pică, Guvernul Dăncilă rămâne în funcţie, iar premierul a anunţat că săptămâna următoare va merge în Parlament cu lista Guvernului remaniat. Dacă moţiunea de cenzură este adoptată, atunci, în conformitate cu Legea de organizare şi funcţionare a Guvernului, Cabinetul Dăncilă va continua să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern. În această perioadă, Guvernul nu poate emite ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege. MOTIUNEA DE CENZURA 2019. În paralel, articolul 103 din Constituţie stabileşte că Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Odată cu depunerea jurământului de învestitură în faţa preşedintelui Iohannis, noul Guvern îţi poate începe activitatea.

