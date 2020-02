Florin Piersic, prima reacţie după ce s-a spus că este bolnav: "Sunt desfigurat, arăt rău? Dacă şi eu sunt apariţie horror..."

Nu doar că a negat problemele, Florin Piersic, la cei 83 de ani, se simte foarte bine, merge la înot, se plimbă şi face multe alte activităţi. A precizat, însă, că nu mai joaco fotbal, pentru că nu îi mai permite condiţia fizică, însă asistă la ele ori de câte ori are ocazie.

"Inventează, nu am avut probleme de sănătate. S-a spus că sunt desfigurat, că arăt rău. Dacă eu sunt apariție horror, vă arăt eu un coleg de-al meu. Eu mă țin de femei să nu cad. Sunt bine, sunt atât de sănătos. Ce mai inventați, măi, oameni buni? Vă doresc ca la 84 de ani, cât am eu, să ajungeți și să arătați ca mine. Mă duc la înot, mă plimb, fac multe. Nu joc fotbal, din cauză că nu mai am aceeași condiție fizică, dar îmi place să asist la meciuri", a declarat Florin Piersic, la Antena Stars.

“Peste 20 de ani, nimeni nu-și va mai aminti de mine!”

Marele actor nu consideră că lumea ar trebui să-l privilegieze, mai ales că, în opinia lui, va fi uitat de actuala generație, în principal din cauza faptului că românii nu mai sunt capabili să-și aprecieze adevăratele valori. Pentru viitor, artistul își dorește doar să fie sănătos.

„Nu este niciun privilegiu. Recunosc că mă încânta faptul că îmi vorbești atât de frumos și că tu ai hotărât că eu să am o întâlnire, așa cum o am acum, prin telefon, cu cei care ne ascultă. Poate cei care ne ascultă vor fi spectatorii mei. Asta vreau. Să fiu sănătos… Pentru mine, întâlnirea cu publicul este cel mai frumos lucru pe care îl trăiesc acum și pe care l-am trăit toată viață. Peste 20 de ani, nici nu vor ști, probabil, că a existat un actor și un om pe care îl chema… Soția mea, care este lângă mine, spune că nu este adevărat. Eu spun că peste 20 de ani nu o să își mai amintească nimeni. Îmi pare rău că trebuie să îți spun asta”, a declarat Florin Piersic, potrivit realitatea.net.

„Am colegi, prieteni, parteneri de toate vârstele și constat că din ce în ce mai puțin sunt pomeniți. Poate ai observat și cei care ascultă această convorbire dintre noi doi realizeză că eu, tot timpul, încerc să îi pomenesc pe cei care mi-au făcut bucurii, care mi-au fost aproape sau parteneri, oameni care au fost alături de mine și s-au dus. Mă doare foarte tare. Mă doare sufletul când mă gândesc că au rămas atât de puțini… Eu nu i-am uitat și ei există în sufletul și in mintea mea”, a mai declarat Florin Piersic.

Florin Piersic, o carieră extraordinară

Florin Piersic s-a născut pe 27 ianuarie 1936, la Cluj-Napoca, și este considerat unul dintre cei mai mari actori ai României. La doi ani după absolvire, Florin Piersic a debutat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti obţinând rolul titular în „Discipolul diavolului”. Au urmat roluri în spectacole precum „Tragedia optimistă”, „Oameni şi şoareci” și „Orfeu în Infern”.

Debutul cinematografic s-a produs cu filmul „Ciulinii Bărăganului, din 1957, interpretând rolul lui Tănase. Şi-a evidenţiat talentul în ceea ce priveşte filmele istorice în „Neamul Şoimăreştilor” şi apoi a jucat în filmul care l-a făcut cunoscut „De-aş fi Harap Alb”. Printre rolurile sale celebre din filme s-au numărat haiducul Anghel Şaptecai, haiducul Grigore Pintea şi Mărgelatu. A avut şi continuă să aibă o bogată activitate pe scenele teatrelor româneşti.

