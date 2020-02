Florin Prunea, condamnat la ÎNCHISOARE după ce a condus BĂUT. Ce alcoolemie avea când a fost prins de POLIŢIE

Florin Prunea a fost trimis în judecată, ân iunie 2019, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru că condus sub influența alcoolului. În noiembrie, oficialul lui Dinamo a fost condamnat la 9 luni cu amânarea aplicării pedepsei cu un termen de supraveghere timp de 2 ani, anunţă Newsweek.

Florin Prunea, poveste fabuloasă cu Regele Cioabă. "Nu sunt ţigan!". "Du-te, bă, de aici, cum nu eşti?"

"Obiceiul conducerii sub influența băuturilor alcoolice reprezintă o problemă gravă în societate, legiuitorul evidențiind și încercând să descurajeze această faptă prin stabilirea unor limite de pedeapsă ridicate în logica Noului Cod Penal. Instanța are în vedere valoarea alcoolemiei constatate, aspect care ilustrează comportamentul iresponsabil al inculpatului în calitate de participant la traficul rutier", dar că „Totuși, în concret, instanța are în vedere că fapta a fost săvârșită la o oră de trafic nu foarte aglomerat, în timpul nopții, iar inculpatul a fost oprit pentru un control de rutină, nu ca urmare a săvârșirii unei contravenții sau infracțiuni, alcoolemia înregistrată nefiind foarte ridicată", a fost mențiunea judecătorului care a stabilit pedeapsa.

De asemenea, a contat și că fostul fotbalist "este foarte bine integrat în societate, are studii superioare, este căsătorit, are un loc de muncă stabil, a recunoscut fapta încă din momentul depistării, s-a prezentat ori de câte ori a fost chemat în fața organelor de urmărire penală și judiciare, a fost sincer și a regretat comiterea faptei".

Florin Prunea a fost prins conducând mașina personală sub influența băuturilor alcoolice, pe 17 decembrie 2018, în jurul orei 2:00.

"Testarea acestuia cu aparatul alcooltest 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, aceste aspecte reieșind din procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante și buletinul de analiză toxicologică emis de aparatul etilotest. Inculpatul a fost condus la INML în vederea prelevării mostrelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În urma prelevării mostrelor de sânge la INML, s-a stabilit că inculpatul avea la ora 3:00, o alcoolemie de 1,40 gr. ‰, la ora 4:00, o alcoolemie de 1,25 gr. ‰, astfel cum rezultă din buletinul de analiza toxicologică", se arată în sentința lui Florin Prunea.