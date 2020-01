Fondatorul Alibaba, Jack Ma, donează 14 milioane de dolari pentru realizarea unui vaccin împotriva coronavirusului

Miliardarul Jack Ma a transferat banii în conturile a două organizaţii guvernamentale de cercetare chineze, informează fundaţia pe care o deţine.

Banii care rămân în urma realizării vaccinului vor fi utilizaţi pentru prevenţie şi tratament, spun surse din fundaţie.

Anunţul cu privire la această donaţie vine după un anunţ făcut sâmbătă de Alibaba care spunea că a fost creat un fond de 144 milioane dolari pentru a aproviziona cu produse medicale Wuhan şi provincia Hubei, epicentrul crizei coronavirusului.

Compania oferă de asemenea inteligenţă artificială computerizată organizaţiilor de cercetare ştiinţifică, pentru a susţine realizarea unui vaccin sau identificarea unui tratament împotriva coronavirusului.

La acest moment, cercetătorii din SUA şi din China sunt printre cei care lucrează la realizarea unui vaccin, dar ar putea dura mai bine de un an până când acesta ar fi disponibil, potrivit dr. Anthony Fauci, directorul US National Institutes of Allergy and Infectious Diseases.

Coronavirusul a ucis până acum 170 de persoane, acesta era bilanţul înregistrat în cursul dimineţii de joi.

