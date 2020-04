Fostul mare fotbalist al Timişoarei Miroslav Giuchici a fost testat pozitiv cu noul coronavirus

Fostul mare fotbalist al Timişoarei a declarat şi că nu vrea să se interneze fără să se găsească soluţii astfel ca altcineva să aibă grijă de mama şi familia sa.

"Deci nora mea, acum vreo 9 zile, a fost luată și dusă la spital, au găsit-o pozitiv. Acum 5 zile și fiul meu e tot pozitiv. Au venit acum vreo 2-3 zile și ne-au făcut analize mie, lui mama, lui nevastă-mea și la nepoții mei. Eu și nepoții mei suntem pozitivi. Acum trebuie să găsim o soluție, că nu poate toată casa noastră să o mute la spital unde să luăm alte boli. Mai bine stăm acasă, în izolație și ne tratăm. Eu nu am niciun simptom, nu am temperatură, nu mă doare în gât, nu tușesc.", a declarat acesta în presa locală.

"Nevasta-mea, Mariana, a facut accident vascular luna trecuta. Nu misca deloc mana stanga si piciorul stang. E la pat. Are nevoie de mine, nu pot s-o las singura acasa, pe ea, pe copii si pe mama, care are aproape 90 de ani. Stam cu totii impreuna, casa e mare.

Stau pe telefoane. Am vorbit in stanga, in dreapta, sa mi se dea solutii. Am ajuns pana la Prefectura. N-au solutii. Eu daca ma duc la spital, cine are grija de mama, de nevasta-mea, de copii? Le-am oferit varianta sa ne izoleze, sa ramanem acasa, cineva, un cunoscut de-al meu, sa ne-aduca cele trebuitoare. Mi le lasa la poarta, eu ii transfer banii pe card. Pana nu-mi da nimeni solutii, nu plec! N-am cum s-o las balta pe mama. Nici pe nevasta-mea, la greu. Suntem impreuna de 44 de ani, din 1976", a adăugat Giuchici pentru Gsp.ro.

Citeşte şi: Azi este înmormântat Martin Tudor. Ceremonia va avea loc la Drăgăşani, cu doar 8 persoane