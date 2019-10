Fostul ministru Nicolae Bănicioiu nu s-a prezentat la audierea în dosarul Colectiv. Avocatul victimelor cere mandat de aduce

"Am fost ieri când, în sfârșit, s-a prezentat domnul Raed Arafat. Astăzi am venit pentru că fusese citat domnul Bănicioiu, care, din motive personale, nu poate veni. Am solicitat atunci să fie adus cu mandat de aducere, că așacum prevede legea", a anunţat avocatul victimelor de la Colectiv, Doru Viorel Ursu.

Incendiul din clubul Colectiv a avut loc în noaptea de vineri 30 octombrie 2015, în incinta unui club dintr-o fostă hală a fabricii Pionierul. Incendiul s-a declanșat în timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity, cu ocazia lansării unui nou album, numit "Mantras of War".

În urma incendiului au decedat 64 de persoane. În afară de cele 26 de persoane decedate în incinta clubului și de una care a murit în drum spre spital, în faza inițială au fost identificate alte 186 de persoane rănite, din care 146 au fost spitalizate.

În săptămânile de după incendiu au decedat alte 33 de persoane.

A fost cel mai grav incendiu din România dintr-un club de noapte și cel mai grav accident din țară de după anul 1989, depășind după numărul de decese accidentul aviatic de la Balotești din 1995 în care au murit 60 de persoane.

În noiembrie 2016, părinţii victimelor şi supravieţuitorilor incediului din Colectiv au depus o plângere în care au acuzat de neglijenţă şi ucidere din culpă mai multe persoane din sistemul medical şi din guvern, printre care şi fostul premier Victor Ponta, fostul ministru al Sănătăţii Nicolae Bănicioiu şi secretarul de stat Raed Arafat.