Gabriela Firea, apel înainte de Paşte: Vă implor, rămâneţi acasă, rămâneţi în solitudine oricât ar fi de greu!

Gabriela Firea le cere oamenilor ca în perioada sărbătorilor pascale să stea acasă, să nu socializeze, dând astfel un ajutor medicilor, spunând că mai bine sunt singuri şi plictisiţi decât bolnavi la terapie intensivă.

"Îi rog pe bunicii şi părinţii noştri să stea acasă în aceste zile, să nu se lase convinşi poate de un prieten, poate de un vecin, să rişte, să iasă din casă doar până la colţul străzii pentru că se pot întâlni cu alte persoane care sunt deja infectate, din dorinţa de a aduce în case Lumină, Lumina Sfântă. Este posibil să se îmbolnăvească şi nu se ştie care va fi urmarea după ce se contaminează. Poate să fie bine, dar poate să nu fie bine", a transmis primarul Gabriela Firea într-un mesaj video postat pe pagina ei de Facebook.

Firea a mai spus gospodinelor să nu cheme invitaţi la masa de Paşte, iar tinerilor să nu meargă sau să organizeze petreceri după Înviere, aşa cum obişnuiau să facă în alţi ani.

"Am sacrificat economia, am sacrificat educaţia pentru că şcolile au trebuit să fie închise, cursurile suspendate. Şi noi ce facem acum? Am muncit cu toţii o lună, ne-am chinuit şi pentru două, trei zile în care dorim să păstrăm tradiţia compromitem toată munca noastră a tuturor în câteva ore. Vă implor, rămâneţi acasă, rămâneţi în solitudine oricât ar fi de greu", a mai spus Gabriela Firea.

"Mai bine plictisit decât pacient, mai bine nerăbdător decât pacient, mai bine izolat decat pacient, mai bine fără tradiţie decât pacient, mai bine fără petrecere decât pacient, mai bine fără invitaţi la masă decât pacient, mai bine fără Lumină de data aceasta decât pacient", a transmis primarul Capitalei.

Firea a cerut oamenilor să se protejeze pentru că viaţa merită orice sacrificiu.