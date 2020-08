Gabriela Firea îşi va depune candidatura pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. Politicienii invitaţi la eveniment

"Am stabilit să depunem în aceeaşi zi candidaturile, şi eu şi primarii de sectoare, duminică. Noi depunem toţi duminică şi mergem împreună, ora 18,00, la sediul din Kisellef,, unde vom face declaraţii, anunţând că am depus candidaturile. Cu domnul Ciolacu, preşedinte, şi cu domnul secretar general, Paul Stănescu, precum şi cu alţi colegi din conducere. Am înţeles că vor veni şi domnul Sorin Grindeanu şi alţi vicepreşedinţi", a precizat Gabriela Firea, marţi seara, la TVR 1, conform Agerpres.

Gabriela Firea s-a referit şi la candidatura lui Traian Băsescu la Primăria Generală. Edilul Capitalei spune că nu subestimează șansele acestuia, aşa cum nu subestimează șansele niciunui contracandidat.

De asemenea, Gabriela Firea a precizat că PSD va depune moţiunea de cenzură împotriva guvernului Orban până la sfârşitul lunii august, astfel că, cu tot cu perioada de câteva zile în care va fi discutată, se aşteaptă ca la începutul lui septembrie să treacă şi social-democraţii să meargă la Klaus Ioahnnis cu o propunere de premier.