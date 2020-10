Gabriela Firea: "Nicuşor Dan va avea un şoc când va ajunge la birou, nu va găsi nicio caracatiţă"

"Daca va aduceti aminte, primarul ales, numit chiar de presa un procesoman desavarsit, avea foarte mare incredere in justitie si e normal sa isi pastreze aceasta incredere in justitie. Daca mai sunt cateva etape de parcurs la Curtea de Apel, cred ca trebuie sa aiba rabdare astfel incat sa i se dea justitiei ce este al justitiei. Cu privire la faptul ca in aceste zile, la Primaria Capitalei, s-ar lucra documente ilegale sau s-ar face anumite business-uri, vreau sa asigur cetatenii ca toata activitatea mea si a colegilor mei a stat si sta sub semn legalitatii si transparentei. Primarul ales va avea o foarte mare surpriza cand va ajunge la birou, va avea chiar un soc, pentru ca inca o dat se va dovedi ca tot ce a spus in campanie a fost o minciuna cap-coada si nu va gasi acolo nicio caracatita, niciun grup de interese, niciun document demn de dus la vreo institutie. Noi suntem cea mai verificata institutie publica din tara, avem controale de la toate institutiile abilitate, la toate am iesit bine si foarte bine", a spus Gabriela Firea, miercuri, în conferinţă de presă.

Primarul ales ale Capitalei, Nicuşor Dan a declarat că validarea mandatului său a fost atacată cu 52 de cereri de apel, majoritatea depuse de foşti şi actuali consilieri PSD.

„Probabil că mai au nevoie de câteva zile în plus ca să şteargă nişte urme şi ca să rezolve solicitările unor „prieteni". În acelaşi timp, oamenii PSD – cei responsabili de dezastrul din termoficare – cer imperativ apă caldă şi căldură în Bucureşti, uitând că Firea e încă primar în funcţie, iar responsabilitatea este încă a ei! Se dovedeşte acum că respectul Gabrielei Firea şi al PSD Bucureşti faţă de cetăţenii Capitalei e zero. Pesediştii sunt deja ocupaţi cu campania electorală pentru alegerile parlamentare şi înţeleg probabil să-şi facă această campanie pedepsind bucureştenii şi neglijându-şi atribuţiile pe care le au, conform legii, până în ultima zi oficială de mandat", a scris Nicușor Dan pe Facebook.

