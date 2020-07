Geza Molnar, epidemiolog: Dacă epidemia ar evolua normal, în două, trei săptămâni ar trebui să scadă numărul de cazuri

Epidemiologul a comparat situţia ţării noastre cu situaţia altor ţări, subliniind faptul că în toate ţările a crescut morbiditatea.

"Este o creştere semnificativă a morbiditatii. Ei nu au avut goluri legislative, este vorba de o creştere cvasinormală a cazurilor de mortalitate. Au fost peste 1000 de cazuri identificate prin rata de pozitivitate a testelor. 56% sunt făcute la solicitare. În momentul de faţă, aceste focare cu cumul de cazuri au ajuns acum pe un platou. Din zona de mijloc am ajuns pe primul loc sub aspectul numarului de cazuri noi înregistrate. Conform celor 14 zile niciunul din judeţe în totalitatea lui nu atinge cifra de 3 la mie care a fost satbilită destul de superficial ca si indicator sub aspect legislativ.", a precizat Geza Molnar.

In două, trei săptămâni ar trebui să scadă numărul de cazuri

"Pe baza unei evoluţii normale a unui proces epidemiologic, în vreo două, trei săptămâni trebuie să urmeze o scădere. Va trebui să trăim cu acest virus care prin morbiditate va sancţiona de fiecare data în lipsa unor măsuri de prudenţă individuală.", completează specialistul.

Referitor la carantinare şi izolare, epidemiologul a precizat că aceste măsuri nu-i inspiră încredere şi că afectează populaţia din punct de vedere psihic şi emoţional. Mai mult decât atât, el consideră că astfel se lasă loc pentru manevre şi abuzuri.

"Jocul carantinării nu îmi inspiră nicio încredere. Afecteaza din punct de vedere psihic, emoţional, populaţia, din cele 8 criterii pt carantinare zonală sau judeţeană, şase sunt subiective şi neprofesionale. Nu trebuia să luăm modelul suedez. Închiderea pe baza acestor criterii este foarte greu de implementat cât şi de suportat şi lasă o posibilitate de manevră pentru abuzuri.", mai adaugă reputatul epidemiolog.

Un focar corect gestionat nu ar trebui să ţină mai mult de patru zile

El este de părere că medici trebuie lăsaţi să-şi facă treaba.

"Să lăsăm medicii să lucreze. Izolarea este un caz medical."

Soluţiile ar fi "investigare si apel la aderenţa populaţiei pentru respectarea unor măsuri de precauţie. Un cumul de cazuri de 15, 16 pers la 2300 de locuitori este hazliu pentru anchete epidemiologice. Ele pot fi efectuate şi de medicii de familie." Statistica din urmă cu 10 zile arată că gradul de ocupare al paturilor în unele judeţe este de 100% cu pacienţi asimptomatici. "Patru judeţe raporteaza 100%. Două judeţe - 60%. Toate formalităţile durează. Un focar epidemic corect gestionat nu poata sa tina mai mult de trei, patru zile.", mai spune Geza Molnar.