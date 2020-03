Gigi Becali , criză de nervi. CFR Cluj i-a furat portarul: "Bălgrădean a semnat acum 10 zile. dacă ştiam, nu mai juca"

Gigi Becali spune că în cazul în care ar fi ştiut că Bălgrădean a semnat cu formaţia clujeană, acesta nu ar mai fi fost folosit în meciul cu FC Botoşani, din cadrul primei etape a play-off-ului Ligii I (2-2).

"Nu e atât de simplu, că s-a înţeles, nu e o ştire bombă că s-a înţeles. Asta e bombă atomică, pentru că el a semnat deja acum 10 zile şi eu am aflat de la o persoană care mi-a dat un mesaj. Am crezut că e o glumă şi l-am sunat pe el şi l-am întrebat 'bă, biatule, tu ai semnat?' 'Da, nea Gigi, am semnat acum 10 zile'. 'Bă, băiatule, poţi să semnezi, să faci ce vrei tu, nu am nicio treabă, dar trebuia să anunţi ca să nu aperi cu Botoşaniul. Tu nu îţi dai seama cât de grav e. Cum să aperi cu Botoşaniul, când tu ai semnat cu o contracandidată, cu CFR? Trebuia să aperi şi cu CFR-ul, ce să mai zici tu?' Eu cred că nu s-a mai întâmplat pe glob asta, să semnezi pe ascuns şi apoi să şi aperi. Regulamentul spune aşa, clubul poate să-l contacteze, dar face o înştiinţare prealabilă", a afirmat Becali la televiziunea sport.ro.



Oficialul FCSB a anunţat că nu intenţiona să-i prelungească contractul portarului Cristian Bălgrădean, care nu va mai evolua în acest sezon la formaţia pregătită de Bogdan Vintilă.



"Cum să mai apere el? Eu acum nu vreau să fac păcate, dar i am zis că 'mingea aia pe care i-ai dat-o tu pe tavă lu ăla să o bage în poartă... Eu nu zic, nu vreau să te acuz că ai făcut ceva, nu vreau să fac păcate, dar tu nu mai aveai concentrare. Tu aveai concentrare să câştige CFR-ul campionatul, că asta e gândirea ta'. (...) Dacă voiam să-i prelungim contractul îl prelungeam şi gata, dar nu am avut intenţia asta. I-am zis să-şi facă bagajul şi să se ducă la CFR. Ce să fac, să ţin spionul în casă?", a mai spus Becali.



Cristian Bălgrădean are contract cu FCSB până la finalul actualului sezon.

În vârstă de 31 de ani, Cristian Bălgrădean a mai evoluat în cariera sa la FC Braşov, UTA Arad, Dinamo, Universitatea Craiova şi Concordia Chiajna.